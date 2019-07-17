Angleton ISD
Frontier Elementary
Fourth Nine Weeks
A-B Honor Roll
Kindergarten
Hipolito Castillo, Shannon Doherty, Zoe Flores, Schuyler Furlow, Conner Tate, Tristan Willis
First Grade
Makayla Alegria, Malaki Blount, Kelis Calhoun, Leah Carroll, Willy Diaz Lopez, Ciara Garcia, Lillian Garcia, Heidy Gomez-Vasquez, Trenten Hankins, Naveah Labeth, Jahleel Laws, Brianna Morfin, Levi Morris, Sebastian Mysorski, Noah Spence, Greta Zuma
Second Grade
Sophia Alanis, Brooklyn Andrews, Aiden Bennett, Evelyn Cline, Samuel Crawford, Mia Delgado, Mia Diaz, Brooks Dieter, Jaxon Ecke, Andrea Escobar, Arianna Esparza, Tarrah Finch, Romeo Garcia, Gabriella Gardner, Briana Gonzalez, Damon Haddock, Aidan Hall, Wesley Hall, Maggy Henson, Tremaine Johnson, Samantha Lanzas, Liam Lehnert, Noah Lucio Ramirez, Camille Martinez, Kolby Moss, Glenn Muskopf, Kendall Nanson, Rhett Neyland, Caedon Perez, Lauren Schmerber, Aolanie Sermeno Ramirez, Greyson Terrell, Mya Washington, Apollo Yu
Third Grade
Samantha Acosta, Cody Albarran, Brian Armstrong, Kaelan Bailey, Scout Bennet-O’Farrell, Kylie Burt, Jonathan Calix, Nathan Castro, Issac Cline, Ava Dodge, Chloe Douglas, Cy’Ana Fredrick, Julian Garcia Banda, Meagan Garcia, Peyton Garcia, Greyson George, Neva Granados, Kileigh Grice, Izabella Husain, Xander Llanes, Ryan Mills, Jayleen Najera, Weldon Nanson, Roman Peltier, Lucus Phillips, Peyton Reina, Kynlie Sifford, Liam Thibodeaux, Alexis Trigo, Hannah Vigil, Amber White, Zachary Williams, Griffin Zuma
Fourth Grade
Abigail Acosta, Brooke Baggett, Saul Briseno, Isaac Castillo, Kenya Celestine, Kendrick DeMeyers, Liana Galvan, Gilbert Gardner, Abigail Golden, Kinsley Hebert, Arturo Hernandez, Wesley Jackson, Brooke Langlinais, James Laws, Seth Lewis, Ezequiel Lopez, Jayden Marksberry, Zander McNeil, Abigail Miller, Milo Mysorski, Jeremy Peel, Kimberly Pena, Payton Preuit, Josiah Ravanales, Joel Rodriguez, Hunter Russell, Vianey San Miguel, Lindsey Schmerber, Taylor Silva, Cole Sparkman
Fifth Grade
Carlos Acuna, Rebeca Acuna, Leianna Aguilar, Larissa Alaniz-Guillory, Jeff Albarran, Jaaziniah Allen, Hannah Birdwell, Bryce Crochet, Sara DeLaCruz, Andrew DeLeon, Bryson Dieter, Michael Edwards, Isaac Flores, Callie Garcia, Hector Garza, Elena Grimaldo, Kadence Hall, Hayden Harvill, Bailey Hatfield, Zachary Henry, Thomas Jamison, Sydnie Johnson, Amanda Lampe, Diego Lerma, Blake Lewis, Aden Malmstrom, Daniel Martinez Flores, Victoria Monteagudo, Jacob Morales, Trevor Moseley, Kaylee Osgood, Reagan Patino, Alayna Redinger, Miranda Robles, Jacob Russell, Diana Sanchez, Anabella Steddum, Myzaya Taylor, Isabella Thibodeaux, Haylie Thompson, Jasmine Villanueva, Jaylynn Wittig, Haley Wyatt
A Honor Roll
Kindergarten
William Ainsworth, Madison Bailey, Brooklyn Berry, Shon Bess, Addison Bluejacket, Anthony Calix, Emily Calzada, Sophia Castro, Austin Ecke, Donovan Foster, Kaelyn Hill, Dudley Jenkins, Lorily Johnson, Damian Lerma, Kyleigh Lumpkins, Adam Maldonado, Sophia Martinez, James McCracken, Micah Melancon, Alice Miller, Cora Miller, Rylie Molling, Rebecca Myers, Julian Orellana, Julia Pender, Brynn Reimschissel, Abraham Renteria, Kyle Rogers, Terrence Singleton, Mya Smedley, Michael Snyder, Madison Spoor, Braydon Starr, Cole Stewart, Everly Terrell, Aidan Thomas, Sydnie Valero, Averi Van Horn, Ashley Williams, Mercy Willis, Sophia Zarate, Destiny Zwahr
First Grade
Summer Beasley, Marlayna Dilley, Grayson Ferguson, Cale Freese, Kevin Garza, Evyn Gideon, Olivia Greathouse, Nathan Hail, Gianni Harbor, Romulus Harvill, Rylee Jamison, Brooke Locke, Jaxon Lorenz, Chya McMiller, Ashton Perez, Jasmine Reyna, Christian Robinson, Lily Rosebud, Callie Smith, Kimber Stewart
Second Grade
Abigail Birdwell, John Brittain, Natalie Calzada, Khloe Carrillo, Isabel Carter, Colton Crochet, Rowdie Davis, Ada Dingee, Connor Fortenberry, India Henderson, Trevon Henderson, Stacia Mark, Alyssa Muriara, Lila Myers, Taylor Ondrey, Landon Orlea, Avery Parker, Robert Pender, Rebecca Sartain, Ja’Niya Scott, Alyssa Smedley, Mason Swango, Kayley Williams
Third Grade
Solomon Baez, Ayla Bruce, Lyla Cantu, Aidan Carter, David Cervenka, Piper Chesnutt, Briarly Conejo, Alma DeLeon, Olivia Foreman, Edgar Gallardo, Sage Guenther, Sadie Hardin, Ryleigh Hendrix, Rebekah Hynum, Parker Locke, Macyn Melancon, Kaden Miller, Jennah Munoz, Jordan Muraira, Alzbeth Nunez-Gomez, Ian Perez, Aleah Reyes, Aaron Rojas, Sean Rosebud, Ryder Williams
Fourth Grade
Daniel Baez, Laurel Bell, Jake Brittain, Cason Buswell, Charisma Cannon, Brodey Cates, Jacklynn Exner, Carsyn Faul, Adyson Ferguson, Garrison Goldman, Victor Gonzalez, Rylan Henson, Karis King, Jacob Kluever, Brady Langlinais, Brioni Mark, Keely Martinez, James Moore, Kade Moorefield, Koen Moorefield, Tess Mulka, Aaron Nett, Wyatt Neyland, Bailey Peltier, Addisyn Quick, Melanie Reyes, Mia Sandoval, Jamison Todd, James Vigil
Fifth Grade
Francis Abapo, Cade Castle, Lillian Cervenka, Bambi Chaney, Yazmin DeLeon, Traydin Dunlap, Kayli Fortenberry, Tarryn Garcia, Mitchell Garza, Gage Gurka, Skylar Haynes, Mercedes Hebert, Leah Hynum, Desteney Kremmer, Jayden Krom, Myra Mitchell, Savana Payne, Julio Pineda, Santiago Pineda, Aseret Ramirez, Elizabeth Rodriguez, Justin Santiago, Crysten Short, Haven Smith, Rylie Smith, Landon Steele, Braden Stillwagon
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