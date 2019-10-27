Brazosport High School first nine weeks
A Honor Roll
Eduardo Aguilar, Joleen Alanis, Eric Alcantar, Jorge Alcantar, Yaressy Alvarez, Vincent Anderson, Josue Araica, Brandon Armintor, Jonathan Azucena, Piper Baker, Kaily Barrera, Abigail Becerril, Taris Bonner, Taeya Brege, Aubree Brown, Alexis Builtron, Luis Calvillo, Edgar Canales, Mariel Cardenas, Natalie Carrizales, Hector Castillo Garcia, Jasmin Conejo, Sierra Cordova, Karina Coronado, Sadie Cossin, Cassandra Cruz, Claire Cundieff, Ja’Leigha Dean, Brandon Diaz, Eddie Flores, Isabella Flores, Maci Franklin, Nathaniel Garces, Torrijah Goins, Jonathan Gomez, Marc Gray, Anabelle Jackson, A’niyah Johnson, Bronson Kozak, Ariana Leija, Angel Lerma, Ramon Lerma, Lesly Lizardo, Miriam Lomeli-Diaz, Angel Longoria, Kendrick Longoria, Race McIntyre, Mason Mejia, Lizet Mendoza-Gomez, Jacob Minor, Hugo Molina, Amelia Montez, Kobie Moody, Mariana Nunez, Jennifer Ontiveros, Destiny Price, Arlene Ramirez, Esmeralda Ramirez, Isai Ramirez-Padilla, Angelina Reyes, Stephanie Reyes, Leslie Reyes Vargas, Dej’Nique Robinson, Jose Rodriguez, Jose Rodrigues Rios, Cesar Roque-Paez, Adriana Ruelas, Mishell Sanchez, Steve Solis, Bobby Stephens, Amer Stevens, Tristan Stowers, Robert Thibault, Andrew Torrez, Arissa Trevino, Enedelia Trevino, Mariah Trevino, Destini Turner, Emily Vanderworth, Laura Vegas, Wei Wang, Emma Weber.
AB Honor Roll
Manuel Acuna, Matias Aguilar, Ashley Aguilera, Valeria Alanis, Elayna Alaniz-Lario, Cesar Alcantar Chavez, Jesus Alcaraz, Italia Alegria, Daisy Aleman, Ivan Aleman, Karely Almanza, Shamarria Alston, Celest Aluiso, Jayden Alvarez, Reyna Alvarez, Fibian Amaro, Aja’lique Andrews, Gabriela Angel, Devon Arana, Dylan Arroyo, Jack Aucoin, Alexia Austin, Ethan Baltazar, Arianna Barbosa, Lilianna Barrera, Ashley Barrientos, Ikaika Beck, Rayleen Bell, Evinie Boswell, Isabela Bravo, Breanna Brimage, Brendan Brimage, Jase Broussard, Lashanda Bryant, Joel Builtron, Fabian Burton, Macy Byrne, Angelica Cabaniss, Dominik Calhoun, Giovanna Calvillo, Jesus Calvillo, Micha Cantrell, Cloey Cantu, Marisol Castaneda, Carmen Castillo, Ellie Castillo, Esmeralda Castillo, Javier Castillo, Joslynn Castillo, Lily Castillo, Alina Cervantes, Anely Chavez, Maria Chavez, Johnathan Conn, Derian Corchado, Kayleigh Craddock, Jesus Cruz, Elliot Cundieff, Seth Damian, Jayla Dean, Gustavo Delacruz, Jason Delacruz, Marlen De La Cruz Garcia, Keylen Dela Fuente, Kaira De La Fuente, Rebecca De La Fuente, Omar Diaz, Sandra Diaz, Sa’lyria Dixon, Tyra Dolly, Iratzy Dominguez, Adam Draime, Jadyn Edwards, Michael Edwards, Jayleen Elicerio, Diamond Ellis, Enrique Espinoza, Gavyn Fernandez, Alyssa Fillmore, Amaya Flannel, Jerius Flannel White, Randon Fontenette, Reigan Fontenette, Simone Fuller, Estephany Gallardo, Keyla Garces, Ismael Garcia, Jeneiveie Garcia, Lauren Garcia, Maria Garcia, Priscilla Garcia, Samantha Garcia, Sergio Garcia, Eduardo Garza, Juan Garza, Kimberly Garza, Yayrelen Gerardo, Kristian Gillchriest, Qwentynae Glass, Nayson Goins, Kaiden Gomez, Lawrence Gomez, Jaime Gonzalez, Jorge Gonzalez, Nayelly Gonzalez, Aja Gore, Levi Graham, Ariana Granados, Kayla Guel, Jesse Guel Dearcos, Ivan Guerra, Alexis Gutierrez, Kayla Gutierrez, Alexia Haynes, Aaliya Hernandez, Lia Hernandez, Osvaldo Hernandez, Chloe Hinton, Candace Hobbs, Andrea Huerta, Tanya Huerta, Yaire Ibarra, Robert Ingles, Jackson Inoisse, Kevin Iracheta, Leslie Iracheta, Madelyn Jackson, Kayla Jacobsen, Angel Jaime, Latavia Jarmon, Janiaya Johnson, Kaili Johnson, Treanna Johnson, Casey Johnston, Cadence Jones, Rayne Jones, Rylie Jones, Erica Kaale, Samantha Kaale, Brooklyn Kozak, Gion Labrada, Anthony Laird, Kristina Lashley, Christine Leal, Jared Leija, Genesis Levario, Tony Lewis, Nathan Lindsey, Jorge Lomeli, Mark Lomeli, Shia Long, Emily Lopez, Kindra Lopez, Matthew Lopez, Juliana Lopez Lopez, Harley Lovell, Josiah Luera, Pablo Marin, Quincy Marshall, Amara Martinez, Darius Martinez, Jasmine Martinez, Kaylee Martinez, Ruben Martinez, Zayra Martinez Garcia, Janeilis Martinez-Sanchez, Grace May, Ashley McClendon, Eva Melendez, Lisa Mendez, Itzcally, Jefry Mendoza, Valerie J Mendoza, Josue Mendoza Rodriguez, Kaydance Mercado, Paige Mills, Jorge Montanez, Sebastian Montemayor, Thomas Moore, Leonel Morales, Raysha Morales Colon, Ivory Moreno, Sebastian Munoz, Shelby Music, Sahaad Myers, Jasmin Nanez, Aaron Navarrete, Chau Nguyen, Victoria Nichols, Annybeth Nino-Cantu, Nathanael Nixon, Alexis Noyola, Graciela Nunez Pulido, Abel Oliva, Yahaira Olivar-Maravilla, Antonio Olivas, Brittney Ordonez, Christopher Ortiz, Michelle Ostorga, Boston Owens, Glydel Padilla, Leiliana Padilla, Britney Page, Martin Paiz, John Pedigo, Adrian Pena, Cheyane Pennock, Jazelyn Peoples, Reina Perez, Andrea Perez Hernandez, Cole Potts, Daraell Preston, Marilesly Pulido, Joseph Quick, Virginia Reutzel, Brandon Reyes, Delycia Reyes, Giselle Reyess, Lesly Reyna, Robert Riojas, Eric Rios, Kassandra Rios, Xavier Rivas, Joshua Robertson, Jayden Robinette, Hannah Rodriguez, Jocelyn Rodriguez, Kiara Rodriguez, Magdalena Rodriguez, Elidia Rosales, Robert Roush, Viviana Ruiz, Elijah Salazar, Heaven Salazar, Juan Saldana, Alma Salinas, Nolan Sallins, Jonathan Sanches, Brayden Sanderson, Maritza Santillan, Jerrilee Shadden, Jayden Silbas, Adia Silvas, Gage Silvas, Reeanna Simpson, Amanda Smith, Christian Smith, Derek Solis, Lizbeth Solis, Xavier Solis, Brianna Soto, Jose Soto, Piper Sparkman, Seth Stevens, Trinity Strambler, Nathan Thomas, Samuel Thompson, Maliyah Thurman, Anthony Torres, Jennifer Tovar, Jacelyn VanDyke, Kaitlyn Vela, Francisco Villafana, Alejandro Villarreal, Anthonie Villarreal, Carlos Villarreal, Rubi Villarreal, Ke’Ajah Vollbaum, Gentry Wessman, Sierra Williams, Ja’Terrian Woodard, Paul Woodard, Pricila Zapata, Cristina Zuniga.
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