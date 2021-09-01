November would’ve been six years that Debbie Davis owned Brooks Street Pub — but Doohickeys is seven years old, she said.
“I love my shop,” Davis said.
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