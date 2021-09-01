November would’ve been six years that Debbie Davis owned Brooks Street Pub — but Doohickeys is seven years old, she said.

“I love my shop,” Davis said.

Content editor Corinna Richardson writes The Scoop every Wednesday in The Facts. If you hear a good rumor, pass it along and we’ll find out if there is any truth to it. Contact Corinna at 979-237-0150 or corinna.richardson@thefacts.com.

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