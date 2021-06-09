OK folks, it’s time for all of us to start doing our rain dance! And by rain dance, I mean something simple, like sitting in your recliner and wiggling your feet. In my case, I will slowly two-step my way back to the sofa — the French Open is on you know. Very little gets done in between commercials when my tennis is on.

As of this writing Rafa and Roger are doing well. I want one of them to win. I don’t even care which one.

If you have recipes or tips to share, or a request, send to: Conversations with Gin, P.O. Box 334, Clute, TX 77531, or e-mail to virginiacrawford30@yahoo.com.

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