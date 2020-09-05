First Baptist Church of Angleton Service Message
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Shawn Thomas is pastor of First Baptist Church of Angleton.

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When Abraham Lincoln was president, there were a lot of worries because of the war and what might happen to the Union. So Lincoln shared the following story:

“When I was a young lawyer, and Illinois was little settled, I, with other lawyers, used to ride the circuit. Once a long spell of pouring rain flooded the whole country. Ahead of us was Fox River, larger than all the rest, and we could not help saying to each other, ‘If these small streams give us so much trouble, how shall we get over the Fox River?’

Shawn Thomas is pastor of First Baptist Church of Angleton.

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