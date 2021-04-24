Do you remember the commercial with the tagline, “There’s an app for that!” I thought about that commercial as I read today’s Scripture lesson. In effect, the Apostle Paul says to his young friend Timothy, “Life’s tough, and there are going to be some real challenges out there. But that’s OK, because whatever it is, there’s an app … a scriptural application … for that.”
Paul says, “Every Scripture is inspired by God and is useful for teaching, for showing mistakes, for correcting, and for training character, so that the person who belongs to God can be equipped to do everything that is good.” (I Timothy 3:16-17)
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