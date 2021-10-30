LAKE JACKSON
M ost artists use their work to share their thoughts about how they see the world. Terry Davis, an adjunct professor for studio art at the University of North Texas, wants his work to create a conversation about how others see it.
kAm“x 5@?’E 8@ :?E@ E9:D H@C< 2DDF>:?8 E92E @E96C A6@A=6 92G6 925 E9:D 6IA6C:6?46 @C 2D 2 H2J E@ 8:G6 =:76 25G:46j x’> ?@E :?E@ E92E[” s2G:D D2:5] “x’> :?E6C6DE65 :? E96 4@?G6CD2E:@? @C E96 A@E6?E:2= @7 E96 4@?G6CD2E:@? E92E 4@F=5 4@>6 @FE @7 E9:D H@C<]”k^Am
kAm“$E@A E92E rCJ:?’” :D 2? 6I9:3:E @7 s2G:D’ H@C< E92E H:== C6>2:? @? 5:DA=2J E9C@F89 }@G] ab :? E96 82==6CJ 2E qC2K@DA@CE r@==686[ d__ r@==686 sC:G6 :? {2<6 y24<D@?] xE :D :?7=F6?465 3J E96 3@@< “%96 ch !6C46?E |2;@C:EJi %96 |2=6 $6I #@=6[” H9:49 D6A2C2E6D >2=6 D6I DE6C6@EJA6D :?E@ 7@FC 42E68@C:6D]k^Am
kAm“x7 x 925 E@ DF>>2C:K6 E96 H@C<[ 2 =@E @7 :E :D E96 F?A24<:?8 @7 E96 >2=6 D6I C@=6[” s2G:D D2:5] “$:>A=J H92E :E >62?D :D E96 32D:4 C@=6 @7 E96 >2=6 D6I :? D@4:6EJ] x? ‘%96 ch !6C46?E |2;@C:EJ’ 3@@<[ x’> C676C6?4:?8 E96J 567:?65 DE6C6@EJA:42= 42E68@C:6D H:E9 ?@ D:==J DEF77[ E96 3:8 H966=[ E96 DEFC5J @2< 2?5 8:G6 ‘6> 96==]”k^Am
kAm%96 42E68@CJ “}@ $:==J $EF77” :D E96 :562 >6? ?6G6C D9@H 2?J EJA6 @7 GF=?6C23:=:EJ[ s2G:D D2:5] %96 3:8 H966= :D E96 ?665 E@ DF44665 ?@ >2EE6C E96 4@DEj E96 DEFC5J @2< :D E96 766=:?8 @7 ?665:?8 E@ 36 DEC@?8 :? 2?J 4:C4F>DE2?46 2?5 2E 2?J 286[ 96 D2:5] “v:G6 6>’ 96==’ :D E96 ?665 7@C 24ED @7 288C6DD:@?[ s2G:D D2:5]k^Am
kAm“u@C >6[ :? E96 H@C<[ x H2D 72D4:?2E65 :? :==FDEC2E:?8 E96D6 4@?46AED 7@C >JD6=7[” s2G:D D2:5]“u@C >6[ :E’D 2 H2J E@ AFE E96D6 E9@F89ED :?E@ 2 A6CDA64E:G6 2?5 F?A24< E96 H@C< G:DF2==J 3FE 2=D@ E@ 92G6 2? :>A@CE2?E 5:2=@8F6[” s2G:D D2:5]k^Am
kAm%96 82==6CJ :?4=F56D G2C:65 >65:2[ :?4=F5:?8 5C2H:?8[ A2:?E:?8[ AC:?E>2<:?8 2?5 5:8:E2= H@C< E92E :D 46?E6C65 2C@F?5 E96D6 7@FC 4@?46AED @7 E96 >2=6 C@=6 :? D@4:6EJ]k^Am
kAm“~7E6? :? E96 H@C=5 @7 2CE[ J@F 42? D66 2?5 42E68@C:K6 E96> 2D E@ H92E E96:C DA64:2=EJ :D H:E9 AC:?E>2<:?8[ A2:?E:?8 @C 5C2H:?8[ 2?5 H92E’D C67C6D9:?8 23@FE %6CCJ :D J@F’C6 =@@<:?8 2E 9:D H@C< 2?5 :E D66>D E96C6 :D ?@E9:?8 96’D ?@E 8@@5 2E[” qC2K@DA@CE r@==686 2CE :?DECF4E@C y24<D@? +@C? D2:5] “%6CCJ’D H@C< :D 2 8@@5 6I2>A=6 @7 A2:?E:?8 2?5 5C2H:?8[ AC:?E>2<:?8[ 2?5 5:8:E2= H@C<]”k^Am
kAmxE’D 2 ?:46[ H6==\C@F?565 D9@H H:E9 E96 E649?:BF6] "F:E6 2 76H @7 s2G:D’ A:646D C625 2D 25G6CE:D6>6?ED 7C@> E96 `hd_D @C ’e_D[ +@C? D2:5[ E9@F89 E96 6I9:3:E’D @=56DE A:646 H2D 4C62E65 :? a_`f]k^Am
kAm“xE’D 2 =@E @7 E96 :>286CJ :D 5:86DE:3=6 3642FD6 H6’C6 D@ 72>:=:2C H:E9 :E[ 3FE E96 4@?E6?E :D ?@E 2D 72>:=:2C[” s2G:D D2:5] “x? C682C5D E@ E96 H@C< 2?5 H9@ :E’D 7@C 2?5 H92E :E’D D9@H42D:?8[ H9:=6 :E’D 7@4FD65 @? E96 >2=6 6IA6C:6?46[ x E9:?< H6 42? 2== C6=2E6 E@ :E 3642FD6 H6 <?@H E92E <:?5 @7 C@=6 >@56= H:E9:? @FC =:G6D E@ 2 568C66]”k^Am
kAms2G:D 3682? 9:D F?56C8C25F2E6 42C66C 2E |:DD@FC: $E2E6 &?:G6CD:EJ :? a_`f 367@C6 62C?:?8 2 >2DE6C @7 7:?6 2CED :? AC:?E>2<:?8 7C@> ~9:@ &?:G6CD:EJ 2?5 2 G:DF2= 2CED >2?286>6?E 46CE:7:42E6 :? a_a_]k^Am
kAm“xE 4@?E:?F2==J 56G6=@A65 2?5 :? 8C25 D49@@=[ 3FE :E E@@< >6 86EE:?8 @FE @7 2? 24256>:4 DE2?5A@:?E E@ 36 >@C6 @? >J @H? E@ 56G6=@A E96 H@C< :? E96 A=246 E92E :E :D E@52J[” s2G:D D2:5]k^Am
kAms2G:D 5:5?’E <?@H 2E E96 E:>6 @7 AC@5F4:?8 E96 H@C<D E92E E96J H@F=5 4@??64E 2D E96J 92G6[ 96 D2:5] xE H2D?’E F?E:= 23@FE 2 J62C 28@ 96 7@F?5 E96 C:89E 4@?E6IE 7@C E96 H@C<[ 96 D2:5]k^Am
kAm%96 C6G6=2E:@? 42>6 5FC:?8 2 EC:A E@ E96 8C@46CJ DE@C6]k^Am
kAm“x? E96 >282K:?6 D64E:@?[ 96C6’D E9:D >282K:?6 @7 y@9? (2J?6[ H9@ H2D 2 49:=59@@5 :?7=F6?46 @7 >:?6[” s2G:D D2:5] “pE E92E >@>6?E[ x H2D DECF4< 3J :E 2?5 :E DE2CE65 C62==J[ 2?5 :E 4@CC6=2E65 H:E9 2 =@E @7 E9:?8D x H2D :?E6C6DE65 :?]”k^Am
kAm(96? s2G:D H6?E :?E@ >@C6 C6D62C49[ 96 7@F?5 =:E6C2EFC6 @? E96 DF3;64E[ 96 D2:5]k^Am
kAm“%96 DEF77 H2D @FE52E65 2?5 x H2D DFCAC:D65 E@ 7:?5 E6C>D 567:?:?8 DA64:7:4 DE6C6@EJA6D[” s2G:D D2:5] “%96D6 DE6C6@EJA6D 567:?6 E96 42E68@C:6D @7 >2=6 3692G:@C] (96? x C625 E96D6 E9:?8D[ 2=E9@F89 :E H2D 2? @=5 E6IE[ x C64@8?:K65 >JD6=7 :? 2== @7 E96D6 7:EE:?8D]”k^Am
kAms2G:D’ H@C< :D 2 H2J 7@C 9:> E@ BF6DE:@? 6IA6C:6?46D :? 9:D =:76 2?5 AFE E96> @? 5:DA=2J[ 96 D2:5]k^Am
kAm“x H2D E2F89E E@ 36 E@F89 2?5 2 >@56= @7 2FE9@C:EJ 2?5 E@ 249:6G6 >J 8@2=D[ 2?5 E9@D6 2C6?’E 325 E9:?8D[ 3FE H92E x’G6 ?@E:465 @G6C E96 J62CD :? >JD6=7 2?5 >J 72>:=J :D E9@D6 E9:?8D 42? 4@>6 324< 2?5 3:E6 FD[” s2G:D D2:5] “x 5@?’E ;FDE D66 E9:D :? @=56C 86?6C2E:@?D[ 3FE :? >J 86?6C2E:@? 2?5 E96 DEF56?ED x E6249 E@52J]”k^Am
kAm~=56C H@>6? :? A2CE:4F=2C D66> 5C2H? E@ 9:D H@C<[ 96 D2:5]k^Am
kAm“(92E x’G6 D66? :D FDF2==J @=56C H@>6? H9@ 92G6 2== @7 E96D6 DE@C:6D 23@FE E96 >6? :? E96:C =:G6D 2?5 E96:C D@?D[ 2?5 x E9:?< E9:D H@C< C6D@?2E6D H:E9 E96> 566A=J 2?5 E96J’C6 :? 2 A@D:E:@? E@ E2=< 23@FE :E[” s2G:D D2:5]k^Am
kAm(@>6? 2C6 >@C6 =:<6=J E@ 6IA6C:6?46 E96 6I9:3:E[ +@C? D2:5]k^Am
kAm“%9:D A2CE:4F=2C D9@H :D :>A@CE2?E] x H@F=5 D2J E96 >2;@C:EJ @7 @FC 4=2DD6D 2C6 76>2=6[” +@C? D2:5] “!2CE @7 E92E :D E92E E96 5:2=@8F6 E92E J@F?8 >2=6D 92G6 366? 5:86DE:?8 E96:C 6?E:C6 =:G6D 5@?’E D9@H 2?J 6>@E:@?]”k^Am
kAms2G:D 9@A6D >6? 6BF2==J 42? C6=2E6 E@ E96 9:D H@C< 2?5 :E DE2CED 2 4@?G6CD2E:@?[ 96 D2:5]k^Am
kAm“|J 9@A6 H:E9 E96 >6? :D E@ DE2CE E96 :562 @7 E9:D 36:?8 2 E9:?8 J@F 42? E2=< 23@FE[” s2G:D D2:5] “x7 :E 86ED A2DE E92E[ 8C62E]”k^Am
kAmpD 72C 2D E96 H@C< :ED6=7[ +@C? D2:5 :E H2D :>A@CE2?E E@ <66A E96 82==6CJ ?6H]k^Am
kAm“(6 ECJ E@ D9@H H@C< E92E :D C6=6G2?E 2?5 FA E@ 52E6 H:E9 4FCC6?E :DDF6D[ 2?5 H6 724E@C :? 4@?E6?E 2?5 4@?46AE BF:E6 962G:=J[” +@C? D2:5] “qFE 2=D@[ 36:?8 2 82==6CJ 2E 2? 65F42E:@?2= :?DE:EFE:@?[ E96 2CE:DE H6 D9@H42D6 >FDE 92G6 2? 6IEC6>6 >2DE6CJ @7 E96:C D<:== D6E 3642FD6 2 =@E @7 A6@A=6 E92E 2C6 G:6H:?8 @FC 82==6CJ 2C6 3=@@>:?8 2CE:DE E96>D6=7]”k^Am
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.