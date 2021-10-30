LAKE JACKSON

M ost artists use their work to share their thoughts about how they see the world. Terry Davis, an adjunct professor for studio art at the University of North Texas, wants his work to create a conversation about how others see it.

Raven Wuebker is a reporter for The Facts. Contact her at 979-237-0152.

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