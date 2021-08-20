When Kirk Richardson was growing up, all his favorite bands looked like they were having more fun onstage playing than he possibly could watching them.
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Corinna Richardson is the content editor for The Facts. Contact her at 979-237-0150.
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