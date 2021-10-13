I really don’t have anything to say in this column. I know that is hard for you to believe, but I am doing my editor at The Facts a favor and getting him early columns so he can go out of town to attend a wedding. The least I can do for him and The Facts. After all, they have put up with me for the last hundred years.
I could talk about Bentley, but he hasn’t done anything cute to tell you about. And Peter is the same ole, same ole. And that’s a good thing! So I’m just as dull as ever.
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