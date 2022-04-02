You all know how much I dislike cell phones; well I found another reason to not just dislike, but really kinda hate them now.

I was pulling up to St. Michael’s last Friday night for the fish fry and do my duty at the dessert table when I noticed my phone had slid out of my purse and landed as far away from me on the floorboard as it could get. Instead of getting out of the car and walking around to retrieve the troublemaker, I leaned over the console in the sweetest car on earth (my little red Nisan 350Z). Seemed I had a little trouble stretching enough to get it. But, I finally gave it one last push to grab it.

If you have recipes or tips to share, or a request, send to Conversations with Gin, P.O. Box 334, Clute, TX 77531 or virginiacrawford30@yahoo.com.

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