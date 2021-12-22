Editor’s note: Clara Johnson welcomes contributors to her weekly Shout Outs column. Send yours to bliving@thefacts.com.
Shouts of kind-hearted affection and birthday blessings to a great matriarch, prayer warrior and one of God’s chosen gems on her 96th birthday, Mother Joe Young.
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