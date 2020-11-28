SUNDAY SERMON: Church on Fire

Dr. Alan Trafford has been pastor of Covenant Evangelical Presbyterian Church in Lake Jackson for 22 years.

Paul writes to the Thessalonian and says, “Give thanks in all circumstances.” Do you think he would have written that if he had lived in 2020?

Every year, before Christmas, I write a family newsletter. I’ve done it for over 30 years. We send them out, with a card and a family photo. Many of you do the same thing: “We had a really nice vacation this year,” we say, trying not to brag. Or “We got a new puppy!” That kind of thing.

Dr. Alan Trafford is pastor at Covenant Evangelical Presbyterian Church in Lake Jackson.

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