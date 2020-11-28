Paul writes to the Thessalonian and says, “Give thanks in all circumstances.” Do you think he would have written that if he had lived in 2020?
Every year, before Christmas, I write a family newsletter. I’ve done it for over 30 years. We send them out, with a card and a family photo. Many of you do the same thing: “We had a really nice vacation this year,” we say, trying not to brag. Or “We got a new puppy!” That kind of thing.
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