I believe God has something he is trying to show us, so His church can be influential during this time and season. We are going to look at the Scripture in Jeremiah. We need a word from the Lord that is going to sustain us.
Let me share this quote with you. It is from Napolean Hill, and he said, “Think twice before you speak because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of others.” This reminds us to be mindful of what we say because our words are seed carriers. What we say makes a difference in the hearts of people. Whether the words we use are positive or negative, they make a difference in their lives.
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