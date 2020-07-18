Things will pick up around here starting tomorrow. Peter will be here and resume fixing everything that goes wrong in a house. Oh, the joys of homeowner fun.

I thought we had just about got to the bottom of the list, but no. I now need a new water faucet in the utility room, or that is my diagnosis anyway. It is barely putting any water out. The washer is working just fine and so are the other faucets in the house. So, now you see how I came to that conclusion. I’m not complaining. These days, I wouldn’t dare.

If you have recipes or tips to share, or a request, send to Conversations with Gin, P.O. Box 334, Clute TX. 77531, or e-mail to: ginscolumn@hotmail.com.

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