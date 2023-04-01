Brazosport High School
ThiRd Nine Weeks
A HONOR ROLL
Ninth Grade
Araica, Abigail Lizeth; Barrera, Andres David; Blanco, Ashley Yutzely; Blum, Jesse Alan; Cardenas, Maritza; Page, Mario Antonio; Rodriguez, Maxamilian Angel; Stowers, Sophie Michelle; Strother, Cassie Breann
10th Grade
Acuna, Samuel; Brooks, Jazmin Nicole; Goins, Nevan Deon; Gomez, Karlie Rene; Hill, Soraya Eliza; Hlavinka, Jason Thomas; Jones, Madison Rose; Lerma, Gael; Lerma, Israel Maximiliano; Martinez, Aubrey Vernette; Mendoza, Sydney Faviola; Mitchell, Myra Laray; Mosley, Kelvin Vernon; Salinas, Ryan Lee; Soto, Victoria
11th Grade
Alcantar, Itzel; Baeza Patlan, Karla; Barba, Miriael Elaine; Blanco, Aileen Yuridia; Carrizales, Jayden Daniel; Lopez, Adrian Jose; Moran, Jesir Alejandro; Myers, Kelsie Lynn; Ortiz, Karen Michelle; Reyes, Delycia; Robles, Iris Daniela; Rodriguez, Deborah Maree; Salinas, Lilyana Renee; Segovia, Chantal; Smith, Nicholas Christopher John
12th Grade
Alcaraz, Jesus Leonel; Arroyo, Christopher Isaiah; Castillo, Lily Anais; Chavez, Anely; Cortez, Kevin; Cruz, Evan Marc; Dean, Ja’Leigha D’Aurion; Dela Fuente, Keylen; Edwards, Jadyn Amyah; Edwards, Michael Shelton Thomas; Huerta, Andrea Alexandra; Iracheta, Leslie Paola; Lomeli, Miguel Angel; Lopez, Elexia Cruz; Lopez, Kindra Desiree; Montanez, Jorge Esteban; Ontiveros, Jennifer; Reyes, Jose Horacio; Velasco, Navi Bo; Vergara, Jessica Paola
A/B HONOR ROLL
Ninth Grade
Acuna, Criss Angel; Alcaraz, Christopher Joel; Alvarez, Dylan Daniel; Aparicio, Tamara; Bejarano, Maritza Isabelle; Briley, Rashaud Davion; Brushingham, Brooklyn Mae; Carmona, Anahi; Castaneda, Annika Nevaeh; Contreras, Madilyn Grace; Cruz, Juan Eduardo; Dahl, Aiden Martin; Dolly, Tara Jade; Galvan, Aile Anais; Garcia, Jiovanni Yandel; Garcia, Nathaly Alexandra; Garcia Cedillo, Julieth Camila; Garza, Rafael; Gonzalez, Adrian Ignacio; Gonzalez, Katherine; Harris, Hailee Ann; Headrick, Henry Ryan; Herrera, Carlos Jose; Jebbia, Abigayle Elaine; Laird, Andrew Isaac; Ledezma, Jose Antonio; Martinez, Mischa Lorenz; Millan, Jackeline; Mitchell, Mercedes Dawn; Norman Ramirez, Maria Eduarda; Norton, Christopher Lee; Parthum, Blaine Thomas; Pina, Kimberly Elizabeth; Ramos, Alexsandro; Rivera, Christian Michael; Rivera, Tracy Marisol; Robledo, Brandon; Rollerson, Da Marcus Jeremiah; Selman, Le’Azyia My’Chelle O’Sha; Spencer, Damien Gabriel; Thomas, Kyah Denise; Vallejo, Noah Lorenzo; Vallejo, Stephanie Michelle; Villarreal, Marcello Elias; Williams, Terron Legend; Zuniga, Emmanuel
10th Grade
Amador, Audrey Michelle; Arevalo Valladares, Nathaly Sarai; Ayala, Brianna Aylassa; Broom, Bailey Elizabeth; Burton, Allen Jacob; Cardona, Alberth Joel; Carter, Matthew Logan; Castaneda, Ashlynn Nicole; Castillo, Giselle Jasmine; Chavez, Cristian Emiliano; Dohle, Emily Anne; Edwards, El’Ohim Melchizedek Kweisi; Elmgren, Emily Marie; Fernandez, Anthony Michael; Francis, Shermark Laneil; Garces, Matthew Aaron; Gillchriest, Karson Ryan; Guerra, Omar Augustus; Guevara, Leslie; Guevara, Natalia; Hernandez, Jennia Saroya; Hernandez, Julissa Nevaeh; Larios, Juan Carlos; Madrigal, Aleigha Laurissa; Martinez-Buitrago, Miguel Angel; Nino, Marissa Nicole; Oliva, Martha Esthela; Pelata, Tabatha Rena; Pina, Rafael Angel; Powell, Alyssa Marie; Powell, Kameron Trevon; Pryor, Larissa Liliann; Reyes, Natali; Reyna, JR; Reyna, Karen Anahi; Rocque, Lawrence John; Rogers, Emerald Lee; Saldana, Natalia Acosta; Smith, Jordan Re’Cher; Smith, McKenzie Fayelee; Tobias, Layla Michelle; Torres, Sabrie Aalis; Vela, Baldomero Lucio; Waguespack, Joseph Allen; Wierzbicki, Abbigayl Arleen; Wilhelm, Kymber Elisse
11th Grade
Aluiso, Angelina Denise; Applegarth, Blair Lynne; Arechiga, Viggo Santana; Arredondo, Mercedes Elvira; Banks, Brianna Nikole; Blum, Wyatt Alan; Bolanos, David Alexander; Bosarge, Jayson Wayne; Brege, Breeanna Ashlyn; Calvillo, Ayla Merrie; Casas, Leilani Mercedes; Castro, Angelly Noelia; Contreras, Dylan Noah; Dahl, Alexa Renee; Diaz, Joshua Jovanni; Frias, Mia Yamileth; Galvan, Larissa Phenelope; Garcia, Ayleen Michelle; Gerlach, Jayden Alexis; Granados, Ruth; Holler, Amanda Gayle; Jimenez, Lizet Esmeralda; Leija, Marques Esteban; Loa-Medina, Luis Fernando; Martinez Garcia, Evelyn; Melendez, Viola; Morales, Sebastian; Moreno, Aaron Edward; Paez, Alondra; Porter, Raven Jane; Ramirez, Jose Israel; Rappa, Diana Raelin; Rhoades, Brooklynn Michelle; Rodriguez, Anthony Isaiah; Rodriguez, Vianey; Roque, Valeria; Salinas, Christopher George; Sanchez, Angelica Maribel; Selman, Anayiah Ja Qualyn La’Sha; Shoemake, Kaiden ArlinMitchell; Shopshear, Daymien Louis; Sinson, Zoe Jane; Stanfield, Madalynn Bri-Anna Marie; Sullivan, Ryan Scott; Swango, Lacy Lee Anne; Tobias, Lindsay Vianney; Torres Vazquez, Marijose; Torrez, Ruben Alexander; Tovar, Dominic
12th Grade
Aguilar, Eduardo; Aleman, Ivan; Barrera, Kaily Esmeralda; Butler, Xavier Charles; Cabrera, Leslie Johana; Canales, Edgar Eduardo; Canales, Ruben; Cantrell, Micha Rayne; Cardenas, Madison Marie; Castaneda, Marisol; Castro, Elim Teo-Elmy; Cervantes, Alina Fernanda; Cisneros, Merari Arlin; Cossin, Sadie Anne; Davis, Madison Denise; Dean, Jayla D’Auri; Diaz, Brandon Ernesto; Dixon, Sa’lyria Vonshay; Dominguez, Iratzy Esperanza; Fernandez, Gavyn Skyy; Ferrell, Megan Theresa; Flannel White, Jerius Michai; Garces, Keyla Michelle 12; Garza-Gonzalez, Arisay; Gonzalez, Jaime; Gonzalez, Nayelly Alejandra; Granados, Ariana Marie; Guel, Kayla Marie; Gutierrez, Liliana; Harper, Travis Earl; Haynes, Austin Riley; Johnson, Caleb Joe; Kaale, Samantha Jean; Krobot, Nicholas Trae; LaRue, Uriah Keith; Lawson, Jax Edward; Lerma, Ramon; Levario, Genesis; Lewis, Tony Clifford; Madrigal, Andrew; Marshall, Quincy Ralph; Martinez, Kaylee Alexis; Medina, Elizabeth Cornell; Mendoza, Jefry Alexander; Meza, Milagros Nicole; Minor, Mikiayh Cheyianne; Morales, Leonel Isaiah; Nunez, Linda Margarita; Owens, Boston Alexander; Padilla, Leiliana Yasmin; Page, Bethanie Joy-Lynn; Paredez, Carlos Rene; Peoples, Jazelyn Idaliz; Reyes Vargas, Leslie Nahomi; Rios, Eric; Rodriguez, Hannah Marie; Rodriguez, Jose; Saldana, Juan Carlos; Sanchez, Mishell; Segovia, Emiliano Ricardo; VanDyke, Jacelyn Precious; Villarreal, Rubi; Walker, Cole Edward
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