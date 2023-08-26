Yesteryears for August 26, 2023

75 years ago
The Brazosport school system will have a teaching personnel of 157 at the opening of school in September. All have been selected with the exception of three or four, Supt. Ogg stated.
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