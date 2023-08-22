It was March 2022, and Brazoswood’s Caleb Warren had just medaled in the 200-meter dash at the Gulf Coast Relays when a gentleman walked up to him and snapped a picture of Warren with his medal, leaving Warren to ponder, “Who is this guy?”

A few months later, newly hired Brazosport ISD hired head football coach Joe Dale Cary and outgoing Brazosport ISD athletics director Alan Weddell met with the team’s linebackers during spring practice to introduce them to their new position coach.

Tags

Recommended for you

(0) entries

Sign the guestbook.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Add an entry
Stop watching this guestbook.