It was March 2022, and Brazoswood’s Caleb Warren had just medaled in the 200-meter dash at the Gulf Coast Relays when a gentleman walked up to him and snapped a picture of Warren with his medal, leaving Warren to ponder, “Who is this guy?”
A few months later, newly hired Brazosport ISD hired head football coach Joe Dale Cary and outgoing Brazosport ISD athletics director Alan Weddell met with the team’s linebackers during spring practice to introduce them to their new position coach.
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