BRAZORIA — A long list of drainage and sewer line projects are ready to be acted on if Brazoria can qualify for up to about $7.5 million in Community Development Block Grant funding.
City Manager Mike Collard showed council Tuesday evening a comprehensive Capital Improvement Plan to aid many of the drainage and wastewater issues that have plagued the city.
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Nick Irene is a reporter for The Facts. Contact him at 979-237-0149.
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