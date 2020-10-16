BRAZORIA — A long list of drainage and sewer line projects are ready to be acted on if Brazoria can qualify for up to about $7.5 million in Community Development Block Grant funding.

City Manager Mike Collard showed council Tuesday evening a comprehensive Capital Improvement Plan to aid many of the drainage and wastewater issues that have plagued the city.

Nick Irene is a reporter for The Facts. Contact him at 979-237-0149.​

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