FREEPORT — City council created a spending plan for $690,580 of CARES funds, which includes relieving utility expenses for 320 residences.
Assistant City Manager Stephanie Russell detailed to the council and the public during Monday’s meeting the city’s eligibility for the relief funds.
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Nick Irene is a reporter for The Facts. Contact him at 979-237-0149.
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