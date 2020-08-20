LJ sign
Facts file photo

LAKE JACKSON — City Council lowered its tax rate to support a budget 2.5 percent smaller than the previous year.

Council voted unanimously Monday to adopt the no-new-revenue tax rate of 32.9 cents per $100 of property value, which is lower than the current 34.82-cent rate and should bring in the same amount of revenue as last year, based on certified property values which increased about 7 percent overall, according to the appraisal district.

Maddy McCarty is assistant managing editor for The Facts. Contact her at 979-237-0151.

Tags

Recommended for you

(0) entries

Sign the guestbook.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Add an entry
Stop watching this guestbook.