LAKE JACKSON — City Council lowered its tax rate to support a budget 2.5 percent smaller than the previous year.
Council voted unanimously Monday to adopt the no-new-revenue tax rate of 32.9 cents per $100 of property value, which is lower than the current 34.82-cent rate and should bring in the same amount of revenue as last year, based on certified property values which increased about 7 percent overall, according to the appraisal district.
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Maddy McCarty is assistant managing editor for The Facts. Contact her at 979-237-0151.
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