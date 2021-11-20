Organizations wishing to include an event can send information by fax to 979-265-9052; by email to community@thefacts.com; by mail to P.O. Box 549, Clute, TX 77531; or drop it off at our office, 720 S. Main St., Clute. To ensure publication, information should be submitted at least three business days before the event.
Saturday
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