Rental assistance program needs more applicants
Brazoria County has received 178 applications for its emergency rental assistance program, Auditor Kaysie Stewart said during Tuesday’s commissioner’s court meeting.
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