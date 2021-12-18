FREEPORT
Ordinance revisions back before council
kAmr:EJ r@F?4:= H:== 4@?D:56C H96E96C E@ 25@AE FA52E65 4:EJ @C5:?2?46 H96? :E 92D :ED =2DE C68F=2C >66E:?8 @7 E96 J62C |@?52J]k^Am
kAm%96 4:EJ 3682? =@@<:?8 E@ FA52E6 >2?J @C5:?2?46D :? }@G6>36C a_a_[ D@>6 @7 H9:49 H6C6 HC:EE6? :? E96 `he_D[ r:EJ |2?286C %:> z6=EJ D2:5] r@?DF=E2?E z6?5:8 z62DE 92D 366? =625:?8 E96 677@CE[ AC6D6?E:?8 5C27E AC@A@D2=D 2?5 >2<:?8 C6G:D:@?D E@ C6249 E96 G6CD:@? 4@F?4:= H:== 4@?D:56C]k^Am
kAm“r@F?4:= E@@< :E FA@? :ED6=7 =2DE J62C E@ >@56C?:K6 2?5 FA52E6 2?5 C6?6H E96 @C5:?2?46D :? E96 r:EJ @7 uC66A@CE E@ 42E49 FA E@ AC6D6?E\52J E:>6D 2?5 E@ 2?E:4:A2E6 7FEFC6 :DDF6D[” |2J@C qC@@<D q2DD D2:5]k^Am
kAm$@>6 @7 E96 @C5:?2?46 H:== C6>2:? F?492?865[ @E96CD D=:89E=J FA52E65 @C 6?92?46 2?5 D@>6 56=6E65 6?E:C6=J[ E96 >2J@C D2:5]k^Am
kAm%96 A=2??:?8 4@>>:DD:@? 92D D:8?65 @77 @? E96 AC@A@D65 492?86D]k^Am
kAmr@F?4:= 2=D@ H:== 5:D4FDD 2 AC@A@D65 C6?E2= :?DA64E:@? AC@8C2> 2:>65 2E 6?DFC:?8 @H?6CD 2C6 ?@E =62D:?8 DF3DE2?52C5 9@FD:?8] %96 AC@8C2>[ 7F?565 3J 2 766 25565 E@ C6D:56?ED’ H2E6C 3:==D[ H:== AC@G:56 5@4F>6?E2E:@? 7@C @H?6CD^>2?286CD 2?5 A@DD:3=J E6?2?ED @7 2 AC@A6CEJ’D 4@?5:E:@?]k^Am
kAm#64@>>6?52E:@?D 7C@> E96 uC66A@CE t4@?@>:4 s6G6=@A>6?E r@CA] H:== 36 FA 7@C 4@F?4:=’D 3=6DD:?8] %96 tsr H2?ED E@ DA6?5 Sad[___ E@H2C5 2? @FE5@@C >2C<6E E92E H:== 36 D6E FA @? 2? g]g]\24C6 D:E6 :E @H?D[ AFE S`d_[___ :?E@ :ED qFD:?6DD x>AC@G6>6?E vC2?E AC@8C2> 2?5 DA6?5 Sad[___ E@ 255 =:89E:?8 E@ E96 EC2:? DA2? 24C@DD E96 @=5 C:G6C]k^Am
kAmp AC@A@D2= C6BF:C:?8 4:EJ @77:4:2=D E@ 5:D4=@D6 E96:C AC:G2E6 :?G6DE>6?E 2?5 AC@A6CEJ 9@=5:?8D 2=D@ H:== 36 324< 367@C6 4@F?4:=]k^Am
kAm%96 >66E:?8 H:== DE2CE 2E e A]>] :? 4@F?4:= 492>36CD 2E E96 uC66A@CE !@=:46 s6A2CE>6?E[ cb_ }] qC2K@DA@CE q=G5]k^Am
kAmu#tt!~#%k^Am
kAm!=2??:?8 4@>>:DD:@? E@ 92G6 a 962C:?8Dk^Am
kAm%96 uC66A@CE !=2??:?8 r@>>:DD:@? H:== E2<6 AF3=:4 :?AFE @? 2 A2:C @7 AC@A@D65 C6A=2ED H96? :E >66ED 2E e A]>] %F6D52J :? 4@F?4:= 492>36CD 2E E96 uC66A@CE !@=:46 s6A2CE>6?E[ cb_ }] qC2K@DA@CE q=G5]k^Am
kAm~?6 AC@A@D2= 42==D 7@C E2<:?8 2 d\24C6 EC24E 2?5 4C62E:?8 2 D:?8=6 3=@4< @7 :E 7@C #:G6C w2G6? ':==286[ H9:=6 E96 @E96C D66<D E@ 5:G:56 2 a\24C6 EC24E :? q2C ) #2?49 $64E:@? xx :?E@ D6A2C2E6 =@ED @? H9:49 C6D:56?46D 42? 36 3F:=E]k^Am
kAmp4E:@? @? 6249 C6A=2E C6BF6DE H:== 7@==@H :ED AF3=:4 962C:?8]k^Am
kAm{pzt yprz$~}k^Am
kAm%2EE@@ A2C=@C C6BF6DE DF3;64E @7 962C:?8k^Am
kAm{2<6 y24<D@? r:EJ r@F?4:= H:== 92G6 2 AF3=:4 962C:?8 @? H96E96C E@ 2==@H E2EE@@ A2C=@CD E@ @A6C2E6 @? 4@>>6C4:2==J K@?65 AC@A6CE:6D 27E6C 2 3FD:?6DD @H?6C 2D<65 4:EJ =6256CD 7@C A6C>:DD:@? E@ @A6? @?6]k^Am
kAms66 r2?EF 2?5 %@?6 |6?56K[ H9@ @A6C2E6 f $@F=D %2EE@@ :? uC66A@CE[ 2AA62C65 2E E96 ~4E] a_ r:EJ r@F?4:= >66E:?8 E@ 2D< 7@C A6C>:DD:@? E@ @A6? 2 A2C=@C :? {2<6 y24<D@?] #6D:56?ED 42==65 7@C 4:EJ =6256CD E@ 492?86 4:EJ @C5:?2?46 C6DEC:4E:?8 E2EE@@ A2C=@CD[ |2J@C v6C2=5 #@K?@GD<J D2:5[ 2?5 E96 AC@46DD E@ 5@ D@ DE2CE65 27E6C E92E >66E:?8]k^Am
kAmr@F?4:= 2=D@ H:== 5:D4FDD 2? 6G2=F2E:@? @7 H2DE6H2E6C A=2?E 6BF:A>6?E 2?5 564:56 H96E96C C6A=246>6?ED 2C6 ?66565]k^Am
kAm%96 >66E:?8 H:== 36 2E eib_ A]>] |@?52J :? 4@F?4:= 492>36CD 2E r:EJ w2==[ ad ~2< sC:G6]k^Am
kAmy~}t$ r#ttzk^Am
kAmsC2:?286 @? 286?52k^Am
kAm':==286 r@F?4:= H:== 5:D4FDD 5C2:?286 :>AC@G6>6?E A=2?D 27E6C 962C:?8 7C@> r@F?4:=>2? r@C6J %9@>2D H96? :E >66ED 2E eib_ A]>] %F6D52J 2E r:EJ w2==[ fa_f $E6A96? u] pFDE:? #@25]k^Am
kAmr@F?4:= 2=D@ 4@?D:56C 24E:@? @? p>6C:42? #6D4F6 !=2? 7F?5D]k^Am
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.