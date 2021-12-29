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FREEPORT — About 56 percent of Freeport residents are renters, and all of them deserve a safe place to live, Building and Code Official Kacey Roman said.

She is asking city leaders to consider a rental inspection ordinance for apartments in the city that will have a city official check on the unit before it is inhabited. She made a presentation on the proposal during City Council’s Dec. 20 meeting, but members took no action.

Raven Wuebker is a reporter for The Facts. Contact her at 979-237-0152.

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