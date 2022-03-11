ANGLETON — A new park on the city’s south side will be named after a girl who became synonymous with law enforcement as she fought a rare disease.
City Council approved the new park at 301 Cemetery Road to be named Abigail Arias Park during its meeting Tuesday night. Councilman Travis Townsend recommended the recognition under the naming policy approved by the city in January.
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Michael Morris is managing editor of The Facts. Contact him at 979-237-0144.
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