Freeport moves on City Hall project
City officials approved a $39,500 contract with Integrated Architecture & Design to begin putting together a renovation plan for Freeport City Hall.
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