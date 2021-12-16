District clerk probe nearing conclusion
Brazoria County District Attorney Tom Selleck is presenting information from the investigation into the jury assignment practices in the district clerk’s office to a grand jury this week, which will decide whether any criminal charges are warranted.
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