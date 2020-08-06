Freeport OKs ordinance on substandard buildings
City officials approved regulations that address uninhabitable and dilapidated buildings presenting a danger to the public.
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