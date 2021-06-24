ANGLETON — City council members discussed master plan concepts for Freedom Park, but elected not to take any action until the designs are reconfigured.
Senior Project Manager Claudia Walker’s presentation highlighted the project’s main goals during Tuesday’s special meeting.
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Alexandra Golden is a reporter for The Facts. Contact her at 979-237-0151.
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