Tim Kelty Freeport City Manager
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Tim Kelty looks out from his window at Freeport City Hall shortly after taking over as city manager in November 2018. 

 Facts file photo

FREEPORT — After months of deliberation and modification, City Council unanimously approved to adopt the upcoming fiscal year’s budget and tax rate.

Council and residents praised City Manager Tim Kelty and Assistant City Manager Stephanie Russell for their efforts and hearing residents’ concerns during Tuesday’s meeting.

Nick Irene is a reporter for The Facts. Contact him at 979-237-0149.​

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