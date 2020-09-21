Throughout southern Texas, the Human Trafficking Rescue Alliance partners law enforcement with social workers to identify and help support victims of human trafficking, and they're working on multiplying their efforts.
Brazoria County United Front Coalition hosted a digital meeting Wednesday to discuss ways the Human Trafficking Rescue Alliance plans to increase its reach in the county.
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Alexa Crenshaw is a reporter for The Facts. Contact her at 979-237-0155.
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