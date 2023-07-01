Iowa Colony is buzzing into message boards and newsletters touted as an up-and-coming masterplan community with new family homes. Although it might be new to some, it’s certainly not new to Texas.
Founded in 1908, it wasn’t incorporated into Brazoria County until 1973. In recent years, its expansion has taken on a whole new vigor. Housing developers are coming in, building single-family apartments, homes and duplexes. Businesses also are coming in, quickly filling every strip that’s constructed. According to the 2020 U.S. Census, the most rapid population growth started in 2010, and it’s only sped up since.
kAm%96 A@AF=2E:@? @7 x@H2 r@=@?J 4FCC6?E=J D:ED 2E >@C6 E92? `f[___[ E96 `fcE9 =2C86DE 4:EJ :? %6I2D] x7 8C@HE9 4@?E:?F6D 2E E9:D C2E6[ (@C=5 !@AF=2E:@? #6G:6H 6IA64ED E96 A@AF=2E:@? E@ C6249 f_[___ 3J a_ah]k^Am
kAmqFE 367@C6 E92E 42? 92AA6?[ E96C6 ?665 E@ 36 9@>6D 7@C E96 8C@H:?8 A@AF=2E:@? E@ >@G6 :?E@]k^Am
kAm%92E’D H96C6 w:?6D 4@>6D :?]k^Am
kAm~A6C2E:?8 D:?46 `hdf[ E96 w@FDE@?\32D65 4@>A2?J :D @?6 @7 E96 H@C=5’D =2C86DE AC:G2E6=J 96=5 C62= 6DE2E6 :?G6DE@CD :? E96 H@C=5] w@H6G6C[ E96J FDF2==J 5@?’E 5@ =2C86 C6D:56?E:2= AC@;64ED]k^Am
kAmqFE H96? E96J 5@[ E96J 5@ :E 3:8]k^Am
kAm%96 =2DE D:>:=2C C6D:56?E:2= AC@;64E w:?6D 5:5 H2D $F82C {2?5’D u:CDE r@=@?J]k^Am
kAmr@?DECF4E:@? @? E92E h[f__\24C6 >2DE6C\A=2??65 4@>>F?:EJ 3682? :? `hfb[ 3FE 5:5?’E 4@?4=F56 F?E:= `hhf] p44@C5:?8 E@ w:?6D[ u:CDE r@=@?J :?4=F56D `c[___ 9@>6D[ `[f__ 2A2CE>6?ED[ fd_ E@H?9@>6D 2?5 `eh 4@?5@D] %96C6’D ?@ D9@CE286 @7 6?E6CE2:?>6?E H:E9:?[ 2D 2 4@F?ECJ 4=F3[ D49@@=D[ 49FC496D[ 2 >2==[ A2C<D[ >F?:4:A2= D6CG:46D 2?5 >@C6 2== @A6C2E6 H:E9:?]k^Am
kAm%96:C A=2?D 7@C x@H2 r@=@?J 2C6 2C8F23=J 8C2?56C]k^Am
kAmp7E6C 4=@D:?8 @? hdc 24C6D @7 =2?5 D@FE9 @7 x@H2 r@=@?J @? E96 H6DE D:56 @7 w:89H2J agg :? A2CE?6CD9:A H:E9 %C6K r2A:E2= q2?<D[ w:?6D 2??@F?465 :ED A=2?D E@ 3F:=5 $2?5J !@:?E[ 2 >2DE6C\A=2??65 4@>>F?:EJ @7 a[`__ D:?8=6\72>:=J 9@>6D]k^Am
kAm“%96C6 2C6 6=6>6?ED @7 3@E9 2CE 2?5 D4:6?46 E92E 8@ :?E@ D92A:?8 4@>>F?:E:6D E92E >2?J H:== 42== 9@>6 7@C 564256D E@ 4@>6[” w:?6D |2?28:?8 s:C64E@C r2CD@? }F??6==J E@=5 %96 u24ED G:2 6>2:=] “w:?6D 8@6D E9C@F89 2? 6IE6?D:G6 4@>>F?:EJ A=2??:?8 2?5 56D:8? AC@46DD AC:@C E@ E96 DE2CE @7 2?J 4@?DECF4E:@?[ E@ 6?DFC6 E92E E96 4@>>F?:EJ H6 3F:=5 :D F?:BF6] (6 4@>6 FA H:E9 E96 8@2=D[ G:D:@?:?8[ 2?5 E96>:?8 7C2>6H@C< 7@C E96 4@>>F?:EJ E92E H:== D6CG6 2D E96 32D:D 7@C 2== 564:D:@?D H6 >2<6 8@:?8 7@CH2C5] %92E H2J H6 6?5 FA H:E9 2 H6==\56D:8?65[ 4@96D:G6[ 4@>>F?:EJ 46?E6C65 @? E96 FD6C’D ?665D] %9:D AC@46DD :D G6CJ :>A@CE2?E E@ w:?6D 2?5 @FC 2AAC@249 E@ 4@>>F?:EJ 3F:=5:?8] xE 4@G6CD 6G6CJE9:?8 7C@> E96 >2C<6E:?8 2?5 3C2?5:?8 @7 E96 4@>>F?:EJ 5@H? E@ E96 2>6?:E:6D H6 2:> E@ AC@G:56]”k^Am
kAmr@96D:G6 4@>>F?:EJk^Am
kAmp 4@96D:G6 4@>>F?:EJ :D D@>6E9:?8 E96 4:EJ 8@G6C?>6?E 2=D@ :D <66? @? >2:?E2:?:?8[ x@H2 r@=@?J |2J@C (:= z6??65J 92D D2:5]k^Am
kAm“~FC !s 92D 2 A2CE:4F=2C 56D:8? @? E96:C G69:4=6D[ 2 3=F6 DEC:A:?8 @? E96 D:56[ 2?5 @FC 7:C6 D6CG:46 92D D@CE @7 25@AE65 E92E 3FE H:E9 C65[” z6??65J D2:5] “(92E E96J 5:5 H2D C62==J D92CA 2?5 ?:46 E@ D66] xE AC@G:56D E92E F?:7@C>:EJ 2?5 ;FDE D9@HD FD 2 DJ>3@=:4 C676C6?46 E@ @FC 4@>:?8 E@86E96C 2?5 36:?8 @? E96 D2>6 3@2C5]”k^Am
kAmp=E9@F89 3FJ6CD 4@>:?8 E@ $2?5J !@:?E H:== 36 >6E H:E9 2 AC63F:=E 9@>6[ E96J 2C6 AC@>:D65 D@>6E9:?8 F?:BF6 7C@> E96 4@@<:6\4FEE6C 4@>>F?:E:6D E92E DAC:?8 FA 5FC:?8 E:>6D @7 C2A:5 4@?DECF4E:@?] p44@C5:?8 E@ }F??6==J[ E96 56G6=@A6C 92D 6IE6?D:G6=J C6D62C4965 56D:8?D 2?5 4@=@CD E92E H@F=5 3@E9 4@>A=6>6?E E96 ?2EFC2= =2?5D42A6 2?5 E96 AC6\6I:DE:?8 9@>6D @7 x@H2 r@=@?J[ 6?DFC:?8 $2?5J !@:?E H@F=5 7:E D62>=6DD=J :?E@ E96 4@>>F?:EJ]k^Am
kAm“%96 4:EJ C68F=2E6D =@E D:K6D 3J @C5:?2?46 2D H6==[ 2?5 4FCC6?E=J E96D6 56G6=@A>6?ED 2C6 AC65@>:?2?E=J =@ED C2?8:?8 7C@> cd 766E E@ e_ 766E H:56 H:E9 2 >65:2? 9@>6 AC:46 6IA64E65 E@ 36 D@>6H96C6 36EH66? Sad_[___ E@ Sbd_[___[” D2:5 x@H2 r@=@?J r:EJ |2?286C #@36CE w6>>:?86C] “xE :D 5:77:4F=E E@ AC65:4E >@C6 244FC2E6=J 3642FD6 @7 E96 7=F4EF2E:@?D :? 9@>6 AC:46D @G6C C646?E J62CD]”k^Am
kAmp=E9@F89 D@>6 9@>6D H:== 36 >@C6 6IA6?D:G6 E92? @E96CD[ w:?6D :D 3F:=5:?8 H:E9 x@H2 r@=@?J’D >:DD:@? E@ AC@G:56 >@C6 2EE2:?23=6 9@FD:?8 E@ A6@A=6 H@C<:?8 :? w@FDE@? :? >:?5]k^Am
kAm“pD 9@FD:?8 AC:46D 92G6 D<JC@4<6E65 :? =2C86C 4:E:6D[ >2DE6C\A=2??65 4@>>F?:E:6D :? D64@?52CJ @C E6CE:2CJ =@42E:@?D[ @C @? E96 @FED<:CED @7 =2C86C 4:E:6D[ AC@G:56 2? 2EE2:?23=6 2=E6C?2E:G6 E@ >@C6 6IA6?D:G6 @AE:@?D ?62C6C E@ 5@H?E@H? 2C62D[” }F??6==J D2:5 :? 2? 6>2:=] “(6 2=D@ >2:?E2:? DEC@?8 C6=2E:@?D9:AD H:E9 E96 >2;@C 9@>63F:=56CD 2?5 2? F?56CDE2?5:?8 @7 E96 9@>63F:=56CD’ @H? 3C2?5D] %9:D 6?DFC6D E96 C:89E >:I @7 9:89\BF2=:EJ 9@>6 @AE:@?D 2E 5:776C6?E AC:46 A@:?ED 7@C 2 >F=E:\86?6C2E:@?2= >:I @7 9@>6 3FJ6CD]”k^Am
kAms6DA:E6 E96 62D6 H:E9 H9:49 2 C6D:56?E @7 $2?5J !@:?E H:== 36 23=6 E@ EC2G6= 5@H?E@H?[ A6@A=6 >:89E ?@E 2=H2JD H2?E E@ 8@ E@ w@FDE@? 7@C 6?E6CE2:?>6?E] (:E9 E9:D :? >:?5[ w:?6D AFED 8C62E 6>A92D:D @? =:76DEJ=6 2?5 6?E6CE2:?>6?E H:E9:? :ED 4@>>F?:E:6D]k^Am
kAm“{:76DEJ=6 @776C:?8D DF49 2D A9JD:42= 2>6?:E:6D 2?5 D@4:2= 24E:G:E:6D >2<6 =:76 7F=7:==:?8 2?5 3F:=5 2 ECF6 D6?D6 @7 4@>>F?:EJ[” }F??6==J D2:5 :? 2? 6>2:=] “(:E9 3C@25 6IA6CE:D6 :? 2== 2C62D @7 C62= 6DE2E6[ w:?6D 6I46=D 2E F?56CDE2?5:?8 H92E >2<6D 7@C 2 G:3C2?E[ 6?828:?8 >:?:\E@H?]”k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ w:?6D[ $2?5J !@:?E’D d\24C6 2>6?:E:6D D64E:@? H:== 762EFC6 2 A=6E9@C2 @7 @AE:@?D C2?8:?8 7C@> 3FD:?6DD6D E@ A2C<D E@ A@@=D E@ EC2:=D 2?5 6G6CJE9:?8 :? 36EH66?]k^Am
kAmx?4@>:?8 72>:=:6Dk^Am
kAmq642FD6 x@H2 r@=@?J 92D 366? 2C@F?5 7@C 2 H9:=6[ :E 92D 2 ?F>36C @7 9@>6D 2=C625J H9:49 C2?86 :? 286 2?5 D:K6] w@H6G6C[ :E’D 5:77:4F=E 7@C 2? :?4@>:?8 72>:=J E@ AFC492D6 2 9@>6 :7 E96C6’D 2=C625J D@>6@?6 =:G:?8 :? :E] %9:D :D E96 C62D@?:?8 369:?5 E96 C2A:5 6IA2?D:@?[ 6DA64:2==J 3642FD6 D@ >2?J A6@A=6 4@>6 E@ E96 DE2E6 2?5 D6EE=6 :? w@FDE@?]k^Am
kAm(96? 5C:G:?8 @? E96 4@?DE2?E=J :>AC@G:?8 w:89H2J agg[ w@FDE@? :D @?=J 2 b_\>:?FE6 5C:G6 7C@> $2?5J !@:?E] ~?46 E96 vC2?5 !2C<H2J WDE2E6 w:89H2J hhX E@== C@25 6IE6?D:@? :D 7:?:D965[ E96 D@FE96C?>@DE A@:?E @7 E96 4@>>F?:EJ H:== AC@G:56 62DJ 2446DD E@ $F82C {2?5[ uC:6?5DH@@5 2?5 {628F6 r:EJ]k^Am
kAm“%96 r:EJ @7 x@H2 r@=@?J 92D 2 r@>AC696?D:G6 !=2? 2?5 +@?:?8 ~C5:?2?46 E92E 5:G:56 E96 4:EJ :?E@ 7F?4E:@?2= 2C62D 7@C C6D:56?E:2= 2?5 4@>>6C4:2= 2C62D[ 2?5 7FCE96C :?E@ 9:89\:?E6?D:EJ[ >65:F>\:?E6?D:EJ[ 2?5 =@H\:?E6?D:EJ FD6D[” w6>>:?86C D2:5] “x? D9@CE[ E96 4=@D6C 2 A2C46= :D E@ E96 $w agg 4@CC:5@C[ E96 9:896C E96 :?E6?D:EJ @7 FD6[ 3642FD6 E92E 4@CC:5@C :D 56G6=@A65 E@ 92?5=6 E96 9:896C G@=F>6 @7 EC277:4]”k^Am
kAmw:?6D :D C6AC6D6?E65 3J s6C6< vC236C H:E9 s@D49 |2CD92==[ H9:=6 s2G:5 r@@< 2?5 |6C65:E9 rF==6? H:E9 rFD9>2? (2<67:6=5 C6AC6D6?E E96 D6==6C] $2?5J !@:?E :D 7:?2?465 3J u=28DE2C q2?< 2?5 #@4<J {2: pDD@4:2E6D] %96 56G6=@A6C :D s# w@CE@?] qFE $2?5J !@:?E :D?’E E96 @?=J AC@;64E s# w@CE@? :D H@C<:?8 @?]k^Am
kAm“x? 255:E:@? E@ E96 EH@ >2DE6C\A=2??65 4@>>F?:E:6D W|6C:5:2?2^#:D6 s6G6=@A>6?E 2?5 $E6C=:?8 {2<6D\$:6CC2 ':DE2^{2?5 %6;2D\$E2CH@@5 s6G6=@A>6?EX[ s# w@CE@? 92D 368F? 2? 6IE6?D:@? @7 :ED r2=5H6== #2?49 s6G6=@A>6?E :? x@H2 r@=@?J ?62C E96 ?@CE9H6DE A@CE:@? @7 E96 4:EJ =:>:ED[” w6>>:?86C D2:5] “%96 s# w@CE@? 56G6=@A>6?E :?4=F56D C@F89=J f__ 24C6D 2?5 H:== C6DF=E :? 23@FE `[a__ 9@>6D]”k^Am
kAm!92D6 @?6[ 4@?D:DE:?8 @7 E96 4@>A=6E65 4@?DECF4E:@? @7 E96 7:CDE c__ 9@>6D[ :D 6IA64E65 E@ 36 5@?6 3J E96 6?5 @7 a_ac]k^Am
kAm%96 =@42= 8@G6C?>6?E 2=D@ :D D66:?8 4@?DECF4E:@? 2?5 C6?@G2E:@?] p ?6H 4:EJ 92== :D 36:?8 3F:=E 2?5 H:== D6CG6 >F=E:A=6 AFCA@D6D]k^Am
kAm$276EJ 7:CDEk^Am
kAm“(6 4FCC6?E=J 92G6 2 ?6H !F3=:4 $276EJ qF:=5:?8 F?56C 4@?DECF4E:@?] %9:D 3F:=5:?8 :D AC:>2C:=J @FC !@=:46 2?5 t>6C86?4J ~A6C2E:@?D r6?E6C[” w6>>:?86C D2:5] “w@H6G6C[ :E H:== 2=D@ D6CG6 2D @FC |F?:4:A2= r@FCE 2?5 r:EJ w2== 7@C E96 ?6IE D6G6C2= J62CD 2D E96 4@>>F?:EJ 4@?E:?F6D E@ 8C@H] %96 4FCC6?E 4@?DECF4E:@? D4965F=6 D9@HD 2 4@>A=6E:@? E:>6 ?62C E96 6?5 @7 ~4E@36C 2?5 H6 2?E:4:A2E6 >@G6\:? D@>6E:>6 :? }@G6>36C] %96C6 :D >F49 6I4:E6>6?E H:E9:? E96 4@>>F?:EJ 2?5 H6 2?E:4:A2E6 2 C:33@? 4FEE:?8 2?5 @A6? 9@FD6 H:E9 E@FCD 367@C6 E96 6?5 @7 E96 J62C]”k^Am
kAmx? 255:E:@?[ 4@?DECF4E:@? @? 2 ?6H 7:C6 DE2E:@? :D F?56CH2J[ H9:49 H:== 2==@H 7@C BF:4<6C C6DA@?D6 E:>6D 7@C E96 9@>6D 36:?8 3F:=E ?62C3J]k^Am
kAm“x@H2 r@=@?J :D D6CG65 3J qC2K@C:2 r@F?EJ t>6C86?4J $6CG:46D s:DEC:4E Wt$sX Rb 7@C 7:C6 2?5 t|$[” w6>>:?86C D2:5] “%96J 2C6 4FCC6?E=J 3F:=5:?8 2 ?6H 7:C6^t|$ DE2E:@? C:89E ?6IE 5@@C E@ E96 ?6H AF3=:4 D276EJ 3F:=5:?8] xE H:== 36 DE27765 3J x@H2 r@=@?J u:C6 s6A2CE>6?E 2?5 qC2K@C:2 r@F?EJ t$s Rb t|$ 2?5 D9@F=5 36 @A6? H:E9:? E96 ?6IE 4@FA=6 @7 >@?E9D]”k^Am
kAm#682C5:?8 65F42E:@?[ 2== x@H2 r@=@?J DEF56?ED 2C6 K@?65 E@ p=G:? x$s] w@H6G6C[ E96C6 H:== 36 2 |@?E6DD@C: D49@@=[ 2D H6== 2D 2 49:=542C6 AC@G:56C[ 244@C5:?8 E@ r@F?4:=H@>2? pC?6EE2 |FCC2J] %96C6 2=D@ H:== 36 2? @AE:@? 7@C 49:=5C6? H9@ 92G6 ?@E J6E C624965 D49@@= 286]k^Am
kAm“%96 |@?E6DD@C: D49@@= @? |6C:5:2?2 !2C<H2J H:== 36 @A6?:?8[ J@F 2=D@ 92G6 uFEFC6 tIA=@C6CD 52J42C6 @A6?:?8 @? x@H2 r@=@?J q@F=6G2C5[” z6??65J D2:5]k^Am
kAmz6??65J :D 252>2?E 23@FE x@H2 r@=@?J 36:?8 2 4@>>F?:EJ 7@C 2==[ 2?5 E9@D6 H9@ D6CG6 @? r:EJ r@F?4:= D66> E@ 92G6 E96 D2>6 >:?5D6E] w6 D2:5 96 5@6D 2 =@E @7 C6D62C49 :?E@ E96 ?665D @7 E96 A6@A=6 2=C625J =:G:?8 :? x@H2 r@=@?J 2D H6== 2D @7 E9@D6 4@>:?8 :?] %96 C6D:56?ED @7 x@H2 r@=@?J 2=D@ 92G6 2 D2J :? H92E’D 3F:=E]k^Am
kAm“%96C6 :D 2 DFCG6J @?=:?6 C:89E ?@H H96C6 4:E:K6?D @7 2== 286D 42? E6== FD H92E E96J H@F=5 =:<6 E@ D66[ H92E E96J H@F=5 =:<6 E@ 92G6[” z6??65J D2:5] “(6 E2<6 E92E :?7@C>2E:@? 2?5 2D H6 A=2? @FE E96 4:EJ[ E96? H6 42? H@C< H:E9 56G6=@A6CD E@ >2<6 DFC6 E92E H6 5@?’E 6?5 FA H:E9 =:<6 D:I 5:776C6?E 5@8 A2C<D 2?5 EH@ 9F>2? A2C<D]”k^Am
kAm%9:D :D :? E96 DA:C:E @7 :?4=FD:G:EJ] z6??65J D2:5 E92E 96 36=:6G6D 6G6CJ@?6 92D 2 C:89E E@ 2 G@:46 2?5 2=D@ 2 C:89E E@ A2CE:4:A2E6]k^Am
kAm“pE E96 7@C67C@?E @7 @FC 4@?D:56C2E:@? :D 36:?8 2? :?4=FD:G6 4@>>F?:EJ[” 96 D2:5] “$@>6 <:5D =:<6 E@ CF?] pD 2 C6DF=E[ D@>6 ?665 E@ 92G6 E96:C A2C< 6?4=@D65] (6 ?665 255:E:@?2= 762EFC6D :? 5:776C6?E 724:=:E:6D]”k^Am
kAmz6??65J D2:5 E96J H2?E E@ AC@G:56 A6@A=6 H:E9 5:D23:=:E:6D 2446DD:3=6 6BF:A>6?E :? 6G6CJE9:?8 7C@> 9@>6D E@ A=2J8C@F?5D] q642FD6 4@?DECF4E:@? 2?5 A@==:?8 2C6 92AA6?:?8[ ?@H :D E96 36DE E:>6 7@C C6D:56?ED E@ AFE :? E96:C DA64:7:4 C6BF6DED]k^Am
kAm|@C6 4@>:?8k^Am
kAmqFE 8C@HE9 :D ?@E =:>:E65 E@ C6D:56?E:2= 2?5 >F?:4:A2=:E:6D] !6@A=6 >@G:?8 :?E@ x@H2 r@=@?J 42? 6IA64E >@C6 4@>>6C4:2= 2?5 C64C62E:@?2= 8C@HE9 2D H6==]k^Am
kAm“~7 A2CE:4F=2C 6>A92D:D C:89E ?@H :D E96 AFCDF:E @7 2 8C@46CJ DE@C6[” w6>>:?86C D2:5] “(6 92G6 D6?E ?F>6C@FD :?BF:C:6D 2?5 7@==@H65 G2C:@FD =625D E@ 8C@46CD] %96C6 :D 2 8C@46CJ DE@C6 36:?8 3F:=E 23@FE E9C66 >:=6D @FED:56 @7 @FC 4:EJ =:>:ED[ 3FE ?@?6 H:E9:? E96 4:EJ] %96 4=@D6DE 8C@46CJ DE@C6 4FCC6?E=J :D 23@FE ?:?6 >:=6D 2H2J :? !62C=2?5]”k^Am
kAmp=E9@F89 2 ?:?6\>:=6 5C:G6 :D @?=J `_ E@ `d >:?FE6D[ 2 4=@D6C 8C@46CJ DE@C6 H@F=5 36 >@C6 4@?G6?:6?E[ 2?5 4@F=5 2==6G:2E6 D@>6 H@CCJ H96? D6?5:?8 2 E66? E@ E96 DE@C6 7@C 2 BF:4< ;F8 @7 >:=<]k^Am
kAm“x 2> 23@FE H92E H6 42? 5@ 7@C 64@?@>:4 :>AC@G6>6?E[ 64@?@>:4 25G2?46>6?E 2?5 72>:=J\@C:6?E65 3FD:?6DD] p== EJA6D @7 72>:=:6D] p==[” |FCC2J D2:5]k^Am
kAm$96 DA@<6 @7 2 8@=7 4@FCD6 4@>:?8 D@@?[ 2D H6== 2D 2 5:DE:==6CJ 2?5 @E96C ?:496 2>FD6>6?ED] %92E :D ?@E E@ D2J E92E x@H2 r@=@?J =24<D 6?E6CAC:D6] x? E96 D>2== DA246 @77 w:89H2J agg 2?5 |6C:5:2?2 !2C<H2J[ E96C6’D 2=C625J A=6?EJ E@ D66]k^Am
kAm(96? 6?E6C:?8 x@H2 r@=@?J @77 E96 D@FE9 6I:E @7 agg[ >@E@C:DED 2C6 >6E H:E9 2 $E2C3F4<D[ 2 H6==?6DD DA2[ 2 32C36C D9@A[ 2 G6E6C:?2C:2? 2?5 2 82D DE2E:@?] q69:?5 E96 DEC:A :D 2? 2FE@ D9@A 2?5 E96 6G6C\AC6D6?E 9@>6D F?56C 4@?DECF4E:@?] ~? E96 @E96C D:56 @7 agg =:6D 2 5@?FE D9@A[ 2 D627@@5 2?5 3FC86C ;@:?E[ 2 ?2:= D2=@? 2?5 2 A65:2EC:4D 4=:?:4]k^Am
kAm%9:D :D @?=J E96 368:??:?8]k^Am
kAm“(6 H2?E E@ >2<6 DFC6 E92E H92E H6’C6 5@:?8 :D 8@:?8 E@ 36 @7 2 8=@32= >:?5D6E[” |FCC2J D2:5] “(6 2C6 ECJ:?8 E@ 92G6 2 A=246 H96C6 A6@A=6 42? 4@>6 7@C 6G6CJE9:?8[ 3FE H6 2C6 DE:== :? E96 DE286D @7 56=:36C2E:@?]”k^Am
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.