Iowa Colony is buzzing into message boards and newsletters touted as an up-and-coming masterplan community with new family homes. Although it might be new to some, it’s certainly not new to Texas.

Founded in 1908, it wasn’t incorporated into Brazoria County until 1973. In recent years, its expansion has taken on a whole new vigor. Housing developers are coming in, building single-family apartments, homes and duplexes. Businesses also are coming in, quickly filling every strip that’s constructed. According to the 2020 U.S. Census, the most rapid population growth started in 2010, and it’s only sped up since.

Cynthia is a reporter for The Facts. Contact her at 979-237-0151.

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