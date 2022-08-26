Marriages
John Paul Abian Ma-Ang and Priscilla Thyda Lim, Aug. 1
Alfredo Moreno and Maria Elena Sanchez Villegas, Aug. 1
Jerral Courtney Lee Flynn II and Editaim Hernandez Garcia, Aug. 2
John Allen Jowell IV and Julie Lynne Franks, Aug. 3
Kingsley Anthony Murdoch III and Traiona Lachawn Johnson, Aug. 4
Curtis Jay Sample and Sandra McCown Cooper, Aug. 4.
William David Franklin Jr. and Shana Lynn Beshures, Aug. 5
James Edward Milstead and Leticia Salazar, Aug. 5
Dary Lisa Chan and Albert Domonique Dixon, Aug. 5
Bronwyn Ann Hart and Reynaldo Carlos Lira, Aug. 5
Deanna Aleatha Franco and Andrew Ace Silguero, Aug. 5
Benito Hernandez Ortiz and Linares Jenny Guifarro, Aug. 5
Enrique Torres and Janie Marie Romero, Aug. 5
Luca Gaetano Albelice and Ilea Zenida Moore, Aug. 5
Darryl Lane Hogan II and Cathy Thuyvi Dao, Aug. 5
Colton Cannon Bailey and Julia Elizabeth Brady, Aug. 5
Jose Luis Gutierrez Diaz and Carla Irazema Gallardo Rodriguez, Aug. 5
Julissa Cantu and Gregorio Beltran Hernandez I, Aug. 5
Christopher Elliott Howell and Shelby Lynn Prihoda, Aug. 6
Kenneth John Paul Crowther and Lana Elaine Whatley, Aug. 6
Megan Hairston Jannise and Marcos Rio Chavez, Aug. 6
Grant Matthew Stanton and Kyndall Rhette Lasserre, Aug. 6
Morgan Danielle Strickland and Alexander Lee Briand, Aug. 6
John Anthony Martin and Stacey Delayne Stehle, Aug. 6
Haley Richelle Killion and Juan Antonio Zapata, Aug. 7
Leonardo Ramon Gaspar and Mackenzie Lyndia Zavala, Aug. 7
Juan Urbano Alvarado Tem and Lesli Coraima Avila Alcocer, Aug. 8
Jonathan Michael Neri and Lauryn Alisyn Nichols, Aug. 8
Michael Espina Solana and Noel Shanaz King, Aug. 8
Johnny Moreno Jr. and Perla Saray Turcios Andino, Aug. 8
Gabriel Ramiro Rodriguez and Ashlee Nicole Colbert, Aug. 8
Steven Cortines and Jessica Figueroa, Aug. 8
Joyce Besana Cecile Billones and Alden Bibal McChu, Aug. 8
Jeremy John Gartrell and Stella Suzanne Seaman, Aug. 8
Ben Ong and Linda Lissavalid, Aug. 8
Jonathon Neal Tolbirt and Taylor Lea Williams Aug. 9
Alexander Guerrero and Caitlynn Rachelle Chumley, Aug. 9
Nazih Issa and Hala Jebran Aad, Aug. 9
Sean A Hicks and Michelle Lee Hicks, Aug. 9
Margarita Mata and Tanner Marshall Barkley, Aug. 9
Vanessa Marie Ramirez and Ruiz Dimas Morales, Aug. 10
Sonya Alicia Cantu and Jeovanny Enrique Trejo, Aug. 10
Jacob Scott Ruzicka and Nickkie Noelle Havard, Aug. 11
Paola Cristina Gonzalez Lopez and Jesus Emmanuel Saldana Bailon, Aug. 11
Dinh Diep Tran and Huong Trinh, Aug. 11
Mark Alexander Douglas and Kayla Camielle Parker, Aug. 12
Herrera Yasmel Caro and Estefania Escuadra Saenz, Aug. 12
Phillip Nixon Williams and Jayme Michele Channell, Aug. 12
Trevor John Espersen and Lori Lynn Ivy, Aug. 12
Juan Manuel Grimaldo Jr. and Jasmine Celeste Trevino, Aug. 12
Valente Villuendas III and Angelica Garcia, Aug. 13
Juan Carlos Martinez Hernandez and Juana Jazmin Hernandez Fonseca, Aug. 13
Diego Armando Soto and Liliana Lizeth Mares, Aug. 13
Pristine Kenichi Hysten and Ema Kate Lee, Aug. 13
Joann Elizabeth Chavez and Sabrina Reene Alaniz, Aug. 13
Jeffrey Stephen Gruter Sr. and Liezl Jelomina Sonido, Aug. 15
Dorn Som and Samuth Seth, Aug. 15
Cinthia Ortiz and Juan Manuel Gaytan Campos, Aug. 16
Lam Nguyen and Trang Thi Dinh, Aug. 16
Joseph Michael Rodriguez and Erica Ann Gutierrez, Aug. 16
Johnny Anthony Alvarado and Savanna Garcia, Aug. 16
Ruth Diana McCrory and Melvin Doyle Sloan, Aug. 17
Jennifer Lauren Lunn and Christian Edward Ruiz, Aug. 17
Mitchell Vernon Crosson and Sharon Kay McWhorter, Aug. 17
Cody Lane Walton and Samantha Nicole Anderson, Aug. 17
Lucrecio Moises Sita Sr. and Maria Macarena Juana Obama Afugu, Aug. 18
Gustavo Aguilar Romero Jr. and Michelle Nicole Felix Ortiz, Aug. 18
Emery Alan Sadler and Lygia Anne Armstrong, Aug. 18
William Allen Boutte II and Terri Jonita Porche, Aug. 19
Berrios Francisca Blanco and Obed Benjamin Hey Ixchop, Aug. 19
Erick Alexander Pretzintzin Ixcot and Maria Ada Pleitez Henriquez, Aug. 19
Cheuk-Ming Chau and Yue Tang, Aug. 19
Ian Middleton O’Malley-Keyes and Haley Nicole Calder, Aug. 19
Alexis Christine Trevino and Johnny Frank Lawrence, Aug. 19
Kaylynn Janae Baraby and Artavious Lawrence Turner, Aug. 19
Erick Lee Washington and Marsha Gooden Norris, Aug. 20
Juanita Marie Segura and Anthony Curtis Menchaca, Aug. 21
Edison Genaro Pico and Sintia Joana Gonzalez, Aug. 22
Sulma Aveleny Garcia Hernandez and Francisco Javier Castillo, Aug. 22
Births
Julia Margaret Johnson, July 28
Juliana Catalina Garcia, July 28
Jonah Phoenix Cole Perez, July 29
Sydney Mae Cummins, July 30
Ashlynn Shea Hurst, July 31
Gracie Lynn Bernadette Roush, July 31
Nova Ray Michele Lanier, July 31
Ariana Garcia, Aug. 1
Adriano Oziel Villegas, Aug. 2
Zander Leonardo Cortez, Aug. 2
Amara Blake Jones, Aug. 2
Audrina Jade Rosas, Aug. 2
Serena Katalina Parral, Aug. 2
Zion Montray Harris, Aug. 3
Chloe Shiprah Smith, Aug. 3
Winifred Ann McLure, Aug. 3
Wyatt James Thomas, Aug. 4
Amari Zion Escobedo, Aug. 4
Jeremiah Thomas Cox, Aug. 4
Bryson Donovan Humphrey, Aug. 4
Damian Santos Cardenas Mendoza, Aug. 4
D’Lonie Malik Grice, Aug. 5
Legaci Rae Addison, Aug. 7
Eli Jamison Wright, Aug. 7
Alica Ann Miller, Aug. 8
Kelsyi Rae Achan Applin, Aug. 9
Asaii Rai Jones, Aug. 9
Cody Lynn Weaver, Aug. 9
Vicente River Botello, Aug. 9
Emily Hernandez Flores, Aug. 9
Lyla Rae Waterman, Aug. 9
Lexi Grey Patterson, Aug. 10
Derrick Dwayne Banks III, Aug. 10
Lilah Florence Cooper, Aug. 11
Kaeven Demon Addison, Aug. 12
Angelo Anthony Almaraz, Aug. 12
Lily Rose Mya Garcia, Aug. 13
Ezra Joseph Starr, Aug. 14
Nyah Grayce Carrion, Aug. 15
Kynslee Nicole Holeman, Aug. 16
Kalani Love Galindo, Aug. 18
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.