Dion Davis and Cinthia Liliana Rodriguez Segovia, March 30.
Javier Martinez Sanchez and Claudia Angelica Contreras Plata, March 30.
Roy Lee Dickson and Sarafina P. Telesford, March 31.
Burlin Edward Eversole and Victoria Martinez, March 31.
Joel Quinonez Nieto and Karina Nelly Duarte, March 31.
Brenton Kenneth Hemp and Madalyn Kae Tadrowski, March 31.
Alexis Villegas and Cheirin Elizabeth Padilla Herrera, March 31.
Heather Nichole Crum and Jacob Joshua St. Clair, March 31.
Shannon Marie Tigner and Clint Brandon Brown, April 1.
Michael Alexander Moser and Michelle Xie, April 1.
Allen Ray Robinson and Ashley Michelle Bernard, April 2.
Ernest Montoya and Madeline Rios Ruiz, April 4.
Tarik Hashim Lopez and Lauryell Laniece Encalade, April 4.
Bashitha Pahan Fernando and Zoraida Lynn Bejarano, April 4.
Richard Alfredo Rangel and Frida Pennelope Perez Vega, April 4.
Melissa Ann Soria and Michael Paul Byrd, April 5.
Heather Nicole Perez and Bryton Andrew Upchurch, April 6.
Maulik Arvindkumar Patel and Janki P. Patel, April 8.
Fidencia Delcarmen Lara and Alexi Joel Gonzalez Vazquez, April 8.
Osayuwamen Igiesuorobo and Shanelle Monique Carter, April 8.
Keith Wade Becker and Kelley Renee Haynes, April 8.
Lissa Ann Jurek and Norman Craig Van Riper, April 8.
Eva Irene Morales and Joseph Russell Hobbie, April 9.
Samantha Rose Grant and Jaelin Allen Webb, April 9.
Alin Ganine Gonzales Reyes and Darwin Ramon Gonzalez Palacios, April 10.
Douglas Ray Cohea and Laurie Dean Harris, April 10.
Seth Aaron Lambert and Savanna Lynn Gant, April 10.
Judy Lynn Malone and Terrance Dwight Fisher, April 10.
Charlotte Blythe Anderson and Keith Andria Gayle, April 10.
Jocelyn Herrera and Alejandro Gonzalez, April 12.
Gloria Leticia Moreno and Guadalupe Ivan Aleman Aleman, April 12.
Nicolas Ocampo Jaimes and Abrora Dora Sanchez, April 12.
Edgar Alfredo Mena Juarez and Ivette Patricia Cruz Diaz, April 12.
Michael E.C. Donald and Tana Nicole Mullins, April 12.
Elena Maurilia Rivas and Alvarado Fernando Fierro, April 12.
Yancy Keith Mayers and Mary Katherine Woodward, April 13.
Aiyanna Jade Bishop and Nadine Shakira Flores, April 13.
Tyler Edmund Grant and Kimberly Beatriz Pace, April 13.
Mauricio Corona and Lesly Ruby Bautista De La Cruz, April 14.
Miller Santiago Rodriguez and Maricela Gomez Medrano, April 14.
Megan Elizabeth Underwood and Grady Chester Hefley, April 15.
Joseph Truly Whittington and Amy Lorraine Harris, April 15.
Clinton Dale Denny and Brittany Marie Currie, April 15.
Ronald James Hill and Jessica Anne Nix, April 15.
Peyton Shawn Gragert and Cortney Nicole Neal, April 15.
Patrick Thomas Buckley and Patti Lynn Lovell, April 15.
Maria Yesenia Moreno and Jairo Yuviny Hernandez Sanchez, April 16.
Julio Antonio Gomez and Treisha Marriah Keeney, April 16.
Mario Molina and Jessica Jasso-Hernandez, April 17.
Stacey Fields and Gary Leon Jordan, April 17.
Bailey Rebecca Martinez and Jarred Michael Paterson, April 18.
Erin Lee Ramirez and Karen Jane Dolling, April 18.
Jimmy Judson Reddoch and Wynona Lane Bradley, April 18.
Michael Edward Larson and Margaret Eileen Jones, April 18.
Christopher Dotson and Sonya Pantoja, April 19.
Charlie Sallins V and Jakeishalin Shantiell Parson, April 19.
Brett Weston Glasco and Lucy Marie Baley, April 19.
Jason Blaze Barbato and Aunnie Dietra Petersen, April 20.
Marcedes Marie Walker and Ezekiel Bolarinwa Oladipo, April 20.
Gregory Alan Hawkins Jr. and Chelsea Rayne Villarreal, April 20.
Edward Michael Lake and Beulah Patrice Rodgers, April 20.
Hondo Kenya Freeman and Angelica Porfil, April 20.
Guillermo Marcelo Lazo Vera and Sandra Leticia Rodriguez Santoyo, April 21.
Beth Ellen Dolezal and Douglas Craig Ottinger, April 21.
Bryan Mack Johnson and Julie Catherine Baldwin, April 21.
Jessica Lynn Jasper and Jason Wayne Campbell, April 23.
Derrick Dewayne Hines and Mykal Jerea Doyle, April 23.
Anthony E. McDonald and Geneva L McCombs, April 24.
Martha Iliana Sarahi Madrigal and Heredia Mauricio Higareda, April 26.
Isabelle Jolie Lopez, March 28.
Theodore Reese Edelman, March 28.
Renn Marie Sosa, March 29.
Calvin Earl Greene III, March 29.
Drai Lee Rodriguez, March 30.
Ramon Elian Garcia, March 31.
Jameson Rene Teague, April 2.
Alaric Lee Entgelmeier, April 3.
Jakiah Amy Alanis, April 3.
Sophia Marie Rosales, April 3.
Aria Sanai Craddock, April 4.
Michael Gonzalez Jr., April 4.
Amorie Rev White, April 5.
Mylee Jane Bible, April 5.
Josiah Anthony Salamanca Means, April 5.
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