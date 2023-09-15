WEST COLUMBIA — Though the tax rate is considered an increase, property owners could be paying less.

The 2022-23 tax rate of 71.5 cents per $100 appraised value the proposed new tax rate for 2023-2024 is 61.37 cents per $100 appraised value.

Clara Tyler is a reporter for The Facts. Contact her 979-237-0152.

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