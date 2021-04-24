Transparency bills are moving forward in the Texas Legislature with bipartisan support to promote open government and correct public information access problems that arose amid the COVID-19 pandemic.
With about five weeks left in the legislative session, here’s a status report on bills backed by the Freedom of Information Foundation of Texas, the Texas Press Association, the Texas Association of Broadcasters and other members of the Transparent and Accountable Government Coalition:
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Kelley Shannon is executive director of the nonprofit Freedom of Information Foundation of Texas. For information, go to www.foift.org.
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