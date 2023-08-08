Cheryl Manning Dent
I always give a good tip, but when you get old and on a fixed income, it’s hard paying for stuff you need; it’s hard giving tips everywhere you buy stuff! The prices of everything have gone up, but our income hasn’t.
kAm$6C8:@ !2Kk^Am
kAm!=246D 2C6 2D<:?8 7@C E:AD H96? 2== J@F 5@ :D 8@ FA E@ E96 5C:G6\E9CF H:?5@H ] … tG6? 2E C6DE2FC2?ED[ E96J 6IA64E 2 E:A H96? E96 D6CG:46 H2D 325] {:<6[ 9@H 5@6D E92E H@C<nk^Am
kAmy6??:76C s6p=32k^Am
kAm%:AA:?8 2=H2JD 2AAC64:2E65] tDA64:2==J :? E9:D 64@?@>J]k^Am
kAm}2?4J z !62CD@?k^Am
kAmx H2D 2 E:AA65 6>A=@J66 7@C ca J62CD] %96 DE2CE:?8 A2J H2D S`]e_ 2? 9@FC] %:ADi E96 H2J x D2H E96 E6C>[ E@ 6?DFC6 AC@>AE D6CG:46] x DFC6 EC:65Pk^Am
kAm%96C6 H6C6 D@>6 492==6?8:?8 E:>6D[ 3FE x H:== ?6G6C[ 6G6C C68C6E :E]k^Am
kAmq6:?8 2 8@@5 D6CG6C :D 2? 2CEi C625:?8 E96 8F6DED H9:=6 J@F 8F:56 E96> E9C@F89 E96 >6?F] p?5 C6A62E 8F6DEDn (6==[ :4:?8 @? E96 42<6]k^Am
kAmp=E9@F89 x 2> ?@ =@?86C 2 E:AA65 6>A=@J66[ x H:== 2=H2JD 2AAC64:2E6 >J D6CG6C[ 2?5 x H:== 2=H2JD E:A E96> :? 42D9]k^Am
kAmvC2E67F=P }2?4Jot=r9:4@k^Am
kAms2?: $E6G6?Dk^Am
kAmx E9:?< 2 =@E @7 A6@A=6 2C6 E2=<:?8 23@FE A=246D E92E D9@F=5?’E C6BF:C6 2 E:A] u@C 6I2>A=6[ x C646?E=J H6?E E@ >2== :? w@FDE@? 2?5 3@F89E D@>6 D@2AD 2?5 32E9 3@>3D] (96? x H6?E E@ A2J :E 2D<65 >6 :7 x H2?E65 E@ =62G6 2 E:A] (9J H@F=5 x =62G6 2 E:An xE’D ;FDE <:?5 @7 3:K2CC6 H9@ 2== :D 2D<:?8 7@C 2 E:A ?@H]k^Am
kAm$2?5J $66=6Jk^Am
kAmx E:A 7@C D6CG:46 E92E :D 36J@?5 E96:C ;@3 3FE ?@E 7@C 5@:?8 E96:C ;@3] u@@5 D6CG:46 x E:A H6== 3642FD6 x 92G6 D66? D6CG6CD 86E CF? @FE @? 7C6BF6?E=J]k^Am
kAmpD9=66 #665k^Am
kAm!=62D6 E:A J@FC D6CG6CD[ E96 DE2?52C5 A2J 7@C %6I2D :D Sa]`b 2? 9C 7@C E96>] %:AD 2C6 H92E E96J =:G6 @?] %9:D 2AA=:6D E@ D:E 5@H?[ 5:?6 :? C6DE2FC2?ED]k^Am
kAmz2J |24{62?k^Am
kAmx D9@AA65 H:E9 x?DE242CE J6DE6C52J[ 2?5 x 2=H2JD 8:G6 E96 A6CD@? D9@AA:?8 7@C >6 2 a_ A6C46?E E:A] qFE 27E6C >J 8C@46C:6D H6C6 56=:G6C65[ x 86E 2 >6DD286 23@FE 8:G:?8 >J D9@AA6C 2 8@@5 C6G:6H[ E96? E96C6’D 2? @AE:@? E@ 8:G6 E96> 2? 255:E:@?2= E:A 7@C 6I46AE:@?2= D6CG:46] x’G6 2=C625J E:AA65 E96> 86?6C@FD=J[ 82G6 2 8@@5 C6G:6H[ 2?5 E92E D9@F=5 36 6?@F89 H:E9@FE 255:?8 @? 2? 255:E:@?2= Sa\Sd E:A] xE’D ?@E 6?@F89 E@ >2<6 >6 DE@A FD:?8 x?DE242CE[ 3642FD6 x DE:== 92G6 E96 @AE:@? E@ :8?@C6 E92E 7:?2= ?F586 E@ E:A]k^Am
kAm%H:=2 |2??k^Am
kAmx E9:?< E92E E:AA:?8 :D ;FDE 2 H2J 7@C E96 4@>A2?:6D E@ D2G6 >@?6J 2?5 ?@E A2J E96:C 6>A=@J66D >:?:>F> H286] %96J’G6 E2<6? 2H2J E96 @AA@CEF?:EJ E@ 3=6DD D@>6@?6 H9@ 5:5 2 C62==J 8@@5 ;@3 @G6C E96 E@A 2?5 >256 :E D66> >@C6 =:<6 2 C6BF:C6>6?E] xE’D 2=E@86E96C ?@E 72:C 7@C E96 6>A=@J66 @C E96 A2EC@?] ~?=J E96 3FD:?6DD 2?5 A2EC@?D D9@F=5 92G6 E96 @AA@CEF?:EJ E@ 8@ 23@G6 2?5 36J@?5 E@ 2? 6>A=@J66 E92E H@C<D 92C5 3J 8:G:?8 E96> 2 E:A]k^Am
kAm#2496= |6?56?92==k^Am
kAm%:AA:?8 2E 2 C6DE2FC2?E :D @?6 E9:?8[ 3FE H96? 2 D6CG:46 J@F 2C6 2=C625J A2J:?8 2 AC6>:F> 7@C 2D<D 7@C 2 E:A H96? E96J 5:5 ?@E9:?8 36J@?5 E96 D6CG:46 J@F 2D<65 7@C[ E96J D9@F=5?’E 36 2D<:?8 7@C E:AD]k^Am
kAmx 925 >J 42ED 3@2C565 2E 2 A=246 ?62C !62C=2?5[ EH@ 42ED[ 7@C 2 H66<] p?5 x A2:5 6IEC2 7@C A=2JE:>6] (96? x H6?E E@ A:4< FA >J 42ED E96J 2D<65 7@C 2 E:A] x 5:5?’E C62=:K6 A6E 3@2C5:?8 H2D C6BF6DE E:AD ?@H 2?5 7@F?5 :E :?DF=E:?8 H96? E96J 5:5?’E 8@ 23@G6 2?5 36J@?5 7@C E96 D6CG:46 x 2=C625J A2:5 2 AC6>:F> 7@C]k^Am
kAm|:496==6 ':==2CC62=k^Am
kAmx 5@?’E >:?5 E:AA:?8 2 D6CG6C 2E 2==] qFE H96? x @C56C 7@@5 2E 2 4@F?E6C[ 86E >J @H? 5C:?<[ ?@ 5@?’E 6IA64E >@C6 E92? 2 Sa E:A]k^Am
kAmr6\r6 !2C<6Ck^Am
kAmpD 2 7@C>6C Wb_Z JCDX H2:EC6DD^32CE6?56C x H:== ?@E E:A J@F :7 J@FC >2<:?8 >@C6 E92? >:?:>F> H286 F?=6DD J@F’G6 366? 6I46AE:@?2=] x C2:D65 2 72>:=J 2?5 A2:5 >J 3:==D H:E9 E:AD 2?5 E96 Sa]`_ H286^H2:EC6DD[ 32CE6?56C^Sd]k^Am
kAm#2726= {@F36Ek^Am
kAmx @?=J E:A 2E D:E\5@H? EJA6 6DE23=:D9>6?ED] x7 J@FC 2 5C:G6 E9C@F89 @C 42CCJ @FE[ J@F 86E E96 AC:46 @7 E96 >62=]k^Am
kAm|6?5J y@?6D $A2C<>2?k^Am
kAmx7 J@F 2C6 >2<:?8 36=@H >:?:>F> H286 2D 2 D6CG6C[ E96? J@F D9@F=5 567:?:E6=J E:A] x 2> 92G:?8 :DDF6D @7 <?@H:?8 D@>6@?6 :D >2<:?8 Sa_ 2? 9@FC 2?5 6IA64E:?8 E:AD] %96C6 2C6 A6@A=6 H@C<:?8 :? E96 A=2?E @FE :? E9:D 962E >2<:?8 Sa_ 2? 9@FC 2?5 567:?:E6=J ?@E 86EE:?8 E:AD]k^Am
kAm{:?52 $E2CCk^Am
kAm%9:D E:AA:?8 E9:?8 :D 86EE:?8 @FE @7 4@?EC@=] x E:A H96? x 5:?6 2?5 2 D6CG6C H2:ED @? >6 @C H96? 7@@5 :D 56=:G6C65 E@ >J 9@FD6 2?5 :E’D FDF2==J a_ A6C46?E]k^Am
kAm|6=:DD2 r92?6Jk^Am
kAm!6@A=6 2C6 4@>A=2:?:?8 23@FE E:AA:?8 D@>6@?6 H9@ :D H@C<:?8 2 D6CG:46 ;@3] x7 J@F 5@?’E =:<6 E:AA:?8[ 5@?’E C646:G6 E96 D6CG:46] p=D@[ E9@D6 “6IEC2” E:AD J@F D66[ J@F 5@?’E 92G6 E@ 8:G6 :E] yFDE <?@H E92E :7 J@F’C6 2 C6A62E 4FDE@>6C[ E96J H:== C6>6>36C J@F 2?5 J@F H:== ?@E C646:G6 E92E H@?56C7F= 4FDE@>6C D6CG:46 J@F C646:G65 H96? J@F :?:E:2==J G:D:E65] xE H:== 36 DF3A2C 2E 36DE] p?5 J@F 56D6CG6 E92E =@=]k^Am
kAmx7 J@F ECF=J E9:?< E92E >2<:?8 S`d^9@FC :D =:G23=6[ J@F’C6 ?@E FA E@ 52E6 H:E9 E9:D 64@?@>J[ 2?5 x DF886DE J@F AF== J@FC 9625 @FE @7 J@FC C62C 2?5 86E :E E@86E96C 72DE]k^Am
kAmp?5 367@C6 2?J@?6 D2JD “H6== 86E 2 36EE6C ;@3[” D@>6@?6 DE:== 92D E@ 5@ E92E ;@3] p?5 ?@[ E96J H6C6 ?@E >62?E 7@C E66?286CD ?665:?8 BF:4< :?4@>6] %96J 2C6 24EF2= ;@3D E92E 42? 6>A=@J A6@A=6 @7 2== 286D 2?5 C246D H:E9 5:776C6?E =:G:?8 D:EF2E:@?D] p ;@3 :D 2 ;@3]k^Am
kAm$92F? u@C5k^Am
kAmx7 J@F 42?’E 277@C5 E@ E:A[ J@F 42?’E 277@C5 E@ 62E @FE] $6CG6CD @?=J >2<6 23@FE Sa^9@FC] %:AD A2J E96:C 3:==D 2?5 AFE 7@@5 @? E96:C E23=6D] t?5 @7 DE@CJ]k^Am
kAm{:D2 u=@H6CC66 q:8@?k^Am
kAmx DFC6 5@ E:A >@C6 E92? x 5:5 367@C6 r~'xs] qFE E92E’D 7@C 24EF2= D6CG:46[ ?@E AFEE:?8 2 3286= :? 2 328] xE’D ;FDE 2D 62DJ E@ D6=64E E96 “?@ E:A” @C “@E96C” @AE:@?D H96? E96 D:EF2E:@? H2CC2?ED :E] }@E 2? :DDF6 7@C >6]k^Am
kAmyC {6:;2k^Am
kAmx F?56CDE2?5 E:AA:?8 :7 J@F 5:?6 :?[ 3FE C6DE2FC2?ED H2?E 2 E:A H96? x @C56C 7@@5 2?5 8@ A:4< :E FA >JD6=7] %92E’D ;FDE D42>>:?8 A6@A=6 ?@H]k^Am
kAmy2>6D ! G:2 E96724ED]4@>k^Am
kAmz66A :? >:?5 E92E E96C6 :D E:AA:?8 :? tFC@A6[ ;FDE :? 2 5:776C6?E H2J] p=>@DE 6G6CJ C6DE2FC2?E 92D 2 “$6CG:46 r92C86]” %JA:42==J :E :D `_ E@ `a]d A6C46?E[ 2?5 E92E :D C62==J E96 E:A] |@DE A2EC@?D H:== =62G6 2?J 4@:? 492?86 W:7 A2:5 :? 42D9X E@ C@F?5 FA E@ E96 ?6IE 6G6? ?F>36C[ 2?5 D@>6 6G6? 5C@A D@>6 4@:?D @? E96 E23=6 :7 A2J:?8 3J 4C65:E 42C5]k^Am
kAmx 5@ 28C66 :E :D 86EE:?8 C:5:4F=@FD] x7 x 8@ E@ 2 C6DE2FC2?E 2?5 E96 =@H6DE @AE:@? E@ E:A :D `g A6C46?E @C >@C6[ x H:== 6?E6C E96 G2=F6 @7 `d A6C46?E >2?F2==J ;FDE @FE @7 7CFDEC2E:@?] ~E96CH:D6 `d E@ `g A6C46?E :D 8@:?8 E@ 36 E96 ?@C>[ 56A6?5:?8 @? =6G6= @7 D6CG:46] {:<6H:D6[ :7 2 =2C86C 8C@FA 2?5 E96J 2FE@>2E:42==J 255 `g A6C46?E[ E96J ?@C>2==J H@?’E 86E 2 A6??J >@C6 F?=6DD E96C6’D D@>6E9:?8 C62==J 6IEC2@C5:?2CJ E92E 92AA6?65 E@ ;FDE:7J :E] %92E >FDE 36 AC6EEJ 4@>>@? 2D E96 @?6D E92E C62=:K6 :E H:== 3C:?8 E96 C646:AE 2?5 >6?E:@? E92E ?@ E:A 92D 366? 25565[ 9@A:?8 E96:C D6CG:46 H:== =625 E@ 2? 6G6? 3:886C E:A]k^Am
kAm!6CD@?2==J[ x E9:?< E96 36DE @AE:@? :D E@ A2J 2 =:G:?8 H286 2?5 =6E E:AD 36 E@E2==J @AE:@?2= E@ C64@8?:K6 DE6==2C D6CG:46]k^Am
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.