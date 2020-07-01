12:01 a.m . Fishing begins
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Joel Luna is sports editor for The Facts. Contact him at 979-237-0160 or at joel.luna@thefacts.com
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