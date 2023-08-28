SWEENY — From cheerleader to barrel racer, Karalyne Bayle Green has quickly made a name for herself on the rodeo circuit.
“I started pretty late in the barrel racing world,” Green said.
kAm%96 $H66?J w:89 $49@@= ;F?:@C 92D?’E =6E E96 56=2J65 DE2CE 9@=5 96C 324<] ~G6C E96 DF>>6C[ vC66? 2?5 96C 9@CD6[ |x r92C86C[ H@? E96 t=:E6 tIEC2G282?K2 $F>>6C $:KK=6 q2CC6= #246 :? yF=J :? (24@ 2?5 BF2=:7:65 7@C E96 J@FE9 E@A DA@E 2E E96 !2D256?2 {:G6DE@4< $9@H U2>Aj #@56@ :? $6AE6>36C 2?5 %96 *6E: yF?:@C (@C=5 u:?2=D :? {2D '682D :? s646>36C]k^Am
kAm~C:8:?2==J 2 4@>A6E:E:G6 4966C=6256C[ vC66? EC2?D:E:@?65 E@ 32CC6= C24:?8 27E6C 5@4E@CD 5:D4@G6C65 2? 2FE@\:>>F?6 5:D@C56C E92E AFE 96C 2E C:D< H9:=6 4966C:?8] w@H6G6C[ C:5:?8 9@CD6D H@F=5 36 36?67:4:2=[ vC66? D2:5]k^Am
kAm“|J A2C6?ED 92G6 2=H2JD D2:5 E92E x 2> ?2EFC2==J E2=6?E65 H:E9 9@CD6D[” vC66? D2:5]k^Am
kAm%96 J@F?8 32CC6= C246C’D 72E96C[ z6?E[ 8C6H FA C@56@:?8[ 8:G:?8 96C 2446DD E@ 9@CD6D E9C@F89@FE 96C 49:=59@@5] “w6 2=H2JD D2JD x C6>:?5 9:> @7 >J 8C2?5A2[” z2C2=J?6 vC66? D2:5]k^Am
kAm(9:=6 D96 ?6G6C >6E 96C 8C2?572E96C[ E96 ?2EFC2= 9@CD6>2?D9:A 7@F?5 :ED H2J E@ 9:D 8C2?552F89E6C]k^Am
kAmvC66?’D 7:CDE C@56@ 6IA6C:6?46 42>6 2E `b J62CD @=5[ 4@>A6E:?8 7@C 7F? 2E E96 qC2K@C:2 r@F?EJ u2:C pDD@4:2E:@? :? D6G6C2= 6G6?ED] p7E6C 2 J62C[ D96 56D:C65 2 9:896C =6G6= @7 4@>A6E:E:@?]k^Am
kAm{2DE yF?6[ vC66? 7@F?5 96C 9@CD6 :? $E6A96?G:==6]k^Am
kAm“w6 925 2 =@E @7 F?56C=J:?8 >65:42= :DDF6D E92E H6 925 E@ H@C< E9C@F89 H96? x 7:CDE 8@E 9:>[” vC66? D2:5]k^Am
kAm$E2CE:?8 :? y2?F2CJ[ E96 5F@ 8@E D6C:@FD[ H:E9 E96:C 7:CDE 3:8 C246 36:?8 2 z:DD\}\z:4< :? t5?2] vC66? 2?5 |x r92C86C H@F=5 DE2CE @?6\7@C\@?6[ H:??:?8 E96 ;24<A@E] “%92E’D 9@H x <?6H E9:D :D H92E x H2?E65 E@ <66A 5@:?8[” vC66? D2:5]k^Am
kAmvC66?’D 32CC6= C24:?8 AC@DA64ED E@@< @77 2D E96 42=6?52C 7=:AA65 E@ DF>>6C] p? 6G6?E yF?6 g :? %6I2C<2?2 96=A65 96C BF2=:7J 7@C %96 *6E: yF?:@C (@C=5 u:?2=D :? {2D '682D] “x H2D?’E C62==J 6IA64E:?8 >F49 3642FD6 :E H2D 9:D W|x r92C86CX 7:CDE CF? 324< 7C@> 36:?8 9FCE[ 2?5 H6 H6C6 @FE 7@C 23@FE 2 >@?E9[” vC66? D2:5]k^Am
kAmw@H6G6C[ 27E6C 96C 62C=J CF?[ E96 EH@ 7@F?5 E96>D6=G6D 2E@A E96 =6256C3@2C5[ =62G:?8 vC66? E@ H2E49 E96 C6>2:?:?8 C246CD ?6CG@FD=J] u@==@H:?8 E96 =2DE CF??6C[ E96 C62=:K2E:@? D6E :?[ “~9 >J 8@D9[ x ;FDE BF2=:7:65 7@C '682D[” vC66? D2:5]k^Am
kAmx? yF=J[ vC66?’D 9@E DF>>6C 4@?E:?F65 :? (24@] u@==@H:?8 E96 7:CDE EH@ C@F?5D[ D96 C2?<65 ``c @FE @7 `e_] %96 7:?2= C@F?5 H6?E :? @C56C 7C@> D=@H6DE E@ 72DE6DE E:>6D[ =62G:?8 vC66? H:E9 ``b C:56CD E@ 8@ 27E6C 96C] %9@D6 ``b H@F=5 D@@? 36 492D:?8 vC66?’D E:>6]k^Am
kAm“p7E6C 96 W|x r92C86CX CF?D 2 A2EE6C? 2 46CE2:? 2>@F?E @7 E:>6D[ 96 86ED FD65 E@ :E 2?5 H:== 5@ 36EE6C[” vC66? D2:5] “x H2D?’E 6IA64E:?8 >F49 3642FD6 E96C6 H6C6 2 =@E @7 C62==J 2>2K:?8 C:56CD]Qk^Am
kAms6DA:E6 E96 E2=6?E65 7:6=5[ vC66? 3642>6 E96 ?6H =6256C 27E6C 96C E9:C5\C@F?5 CF?]k^Am
kAm“%96J 6?565 FA 42==:?8 E96 =2DE CF??6C[ 2?5 D96 H2D E9C66\9F?5C65E9D @7 2 D64@?5 @77 @7 >6[” vC66? D2:5]k^Am
kAm~? pF8] `h[ vC66? BF2=:7:65 7@C E96 !2D256?2 {:G6DE@4< $9@H U2>Aj #@56@ H:E9 2?@E96C :>AC6DD:G6 D9@H:?8]k^Am
kAm“x 76=E H6 H6C6 8@:?8 E@ 92G6 2 8C62E CF? E92E 52J[” vC66? D2:5]k^Am
kAmw@H6G6C[ 27E6C 96C CF?[ vC66? =67E 7@C 9@>6]k^Am
kAm“x 925 ?@ :562 H96C6 H6 7:?:D965 F?E:= E92E ?:89E H96? x 8@E 9@>6[” D96 D2:5]k^Am
kAm%96 !2D256?2 #@56@ :D 7C@> $6AE] aa E@ b_]k^Am
kAmx? AC6A2C2E:@? 7@C 96C FA4@>:?8 C@56@D[ vC66? DE2JD D92CA 3J 2EE6?5:?8 z:DD\}\z:4< 6G6?ED 3J %96 %H@ sF>3 q=@?56 !C@5F4E:@?D] vC66? 2?5 |x r92C86C H:== C6EFC? uC:52J E@ (24@ 7@C E96 p}wp $9@@E@FE]k^Am
kAm{2D '682D H:== 2==@H 96C E@ >66E D@>6 49:=59@@5 :5@=D[ DF49 2D q2J=6:89 r9@2E6[ H9@ H:== H2E49 vC66? CF?] r9@2E6 :D 2 u@CE (@CE9 ?2E:G6 H9@ C2?<65 6:89E9 H@C=5H:56 5FC:?8 96C C@@<:6 D62D@? =2DE J62C] w6C S`ga[hf` 62C?65 :? a_aa H2D E96 >@DE >@?6J 3J 2 C@@<:6 :? E96 9:DE@CJ @7 E96 (@>6?VD !C@76DD:@?2= #@56@ pDD@4:2E:@?]k^Am
kAmp?@E96C C246C vC66? =@@<D FA E@ :D w2:=6J z:?D6=[ 2 7@FC\E:>6 (@C=5 q2CC6= #24:?8 r92>A:@?]k^Am
kAm“x C62==J H2?E E@ >66E w2:=6J z:?D6=] $96’D >J 3:886DE :?DA:C2E:@?[” vC66? D2:5]k^Am
kAmv:G6? 96C =2E6 DE2CE[ :E H2D 92C5 7@C vC66? E@ 56G6=@A 49:=59@@5 7C:6?5D9:AD H:E9 @E96C 4@>A6E:E@CD[ @7E6? =62G:?8 96C @?=J 7C:6?5=J 25G:46 E@ 4@>6 7C@> 96C 525]k^Am
kAm“x ?6G6C C62==J 925 2?J@?6 @? >J D:56] xE’D 2=H2JD ;FDE 366? >J 525 2?5 x[” D96 D2:5]k^Am
kAm%96 9:89 D49@@= ;F?:@C 9@A6D E@ :?DA:C6 J@F?86C 8:C=D 2C@F?5 96C]k^Am
kAm“xE’D C62==J D@>6E9:?8 E@ <66A :? >:?5] %96C6’D 2=H2JD D@>63@5J H9@ :D H2E49:?8 J@F[” vC66? D2:5]k^Am
kAmvC66? H:== 4@>A6E6 :? 9:89 D49@@= C@56@ E@ 3@@DE 96C 4@==686 492?46D E9:D J62C[ H:E9 96C D:89ED D6E @? %2C=6E@? $E2E6 2?5 %6I2D %649 &?:G6CD:EJ]k^Am
kAm“%9@D6 EH@ 2C6 C62==J @? >J C252C C:89E ?@H[” $96 D2:5]k^Am
kAmz6?E H2D 92AAJ E@ 92G6 9:D 52F89E6C E2<6 FA 32CC6= C24:?8]k^Am
kAm“tG6CJ E:>6 x >2<6 2 ?:46 CF?[ 96 H2=<D @FE @7 E96 2==6J =:<6 E96 AC@F56DE A6CD@? :? E96 H@C=5[” 96 D2:5]k^Am
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.